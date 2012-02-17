محقق باید جنبه کاربردی تحقیق را مورد توجه قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در علوم انسانی و علوم اجتماعی گاهی ممکن است محقق بر اساس دغدغه‌های شخصی خود که ناشی از نیازهای اجتماعی است موضوعی را برای تحقیق انتخاب کند.

از سوی دیگر ممکن است محقق و پژوهشگر بر اساس طرحی سفارشی به تحقیق بپردازد که در این صورت این امکان وجود دارد که در مراحل بعد، موضوع به عنوان دغدغه او در بیاید و یا نیاید. اما آنچه در بدو امر مشهود است این است که در وهله اول موضوع تحقیق دغدغه او نبوده است.

دکتر متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در مورد این موضوع که چه انگیزه‌هایی محقق را ترغیب به انتخاب موضوعی برای تحقیق در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی می کند به خبرنگار مهر گفت: این موضوع که محقق بر اساس نیازهای اجتماعی دست به تحقیق بزند موضوعی چالش برانگیز است.

وی تصریح کرد: نیازهای اجتماعی بطور معمول توسط رژیمهای استبدادی برای کنترل بر انواع خاصی از تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه‌ای از اصطلاح نیازهای اجتماعی را در آثار جورج اورول شاهد هستیم. بر این اساس نیازهای واقعی مردم پنهان شده و این مفهوم به معنای تحریف حقیقت از سوی این رژیمها به کار برده می‌شود.

استاد دانشگاه کمبریج در ادامه تصریح کرد: اینکه محقق و پژوهشگر بخواهد خود را با نیازهای اجتماعی تحمیل شده همراه و همرنگ کند حقیقت خود را از بین برده که نتیجه کار او تباهی و فساد خواهد بود.

وی افزود: اما ممکن است کار محقق دارای دلالتهای کاربردی و عملی باشد که این موضوع دیگری است، برای نمونه برخی کارها و آثار من دارای دلالتهای کاربردی و عملی است.

کرامر در ادامه تصریح کرد: در حوزه حقوق به تازگی موضوع اعدام مورد توجه من قرار گرفته است. ممکن است تحقیق من بر دستگاههای کیفری و حقوقی نیز تأثیر بگذارد، من به عنوان یک محقق امیدوار هستم که این تحقیق در عرصه عمل تأثیرگذار باشد.

مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" تأکید کرد: همچنین موضوعی در مورد کمال اخلاقی و شکنجه مورد تحقیق بنده است که امیدوار هستم این اثر نیز دارای تأثیرات عملی باشد.