چهار سالن ورزشی در روستاهای شهرستان شهرکرد در دست احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش رضایی گفت: ‌این سالن ها با هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در دست ساخت است.

وی تأکید کرد: سالن ورزشی روستای یان چشمه از توابع بخش بن با دو میلیارد ریال اعتبار استانی، ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

داریوش رضایی افزود: سالن ورزشی روستای سودجان از توابع بخش لاران با ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار و ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل و آماده بهره برداری است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سالن ورزشی روستای شیخ شبان از توابع بخش بن نیز با دو میلیارد ریال اعتبار و ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی سالن ورزشی روستای چلوان از توابع بخش سامان گفت: تاکنون‌ سه میلیارد ریال اعتبار استانی برای احداث این سالن هزینه شده است.

مردم فارسان در سه ماهه نخست ۹۱از پخش شبکه های دیجیتال بهرمند می شوند

فرماندار فارسان گفت: مردم شهرستان فارسان در سه ماهه نخست ۹۱ می توانند از پخش شبکه های دیجیتال هم بهره مند شوند.

بهروز مردانی نژاد تصریح کرد: تعهد مالی شهرستان فارسان برای دیجیتال شدن شبکه ها چهار میلیارد ریال بوده که در صورت عدم تأمین این مبلغ از محل اعتبارات استانی، فرمانداری آمادگی تأمین آن را از محل تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان دارد.

فرماندار شهرستان فارسان از راه اندازی نخستین دفتر خبری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری در این شهرستان خبرداد

وگفت: ایجاد این دفتر در افزایش سهم شهرستان فارسان در بخش های خبری شبکه جهان بین مؤثر است.

وی به فراهم کردن مکان مناسب در محل فرمانداری و تجهیزات و امکانات اولیه برای این دفتر خبری اشاره و تأکید کرد: راه اندازی دفتر خبری یاد شده برای اطلاع رسانی خدمات جمهوری اسلامی به مردم است.

نخستین نشست مسئولان کمیته های اطلاع رسانی انتخابات مجلس نهم در بروجن برگزار شد

دبیر شورای اطلاع رسانی چهارمحال و بختیاری از برگزاری نخستین نشست مسئولان کمیته های تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات مجلس نهم استان در فرمانداری شهرستان بروجن خبرداد.

کیومرث مرادی گفت: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی و ایجاد فضایی پر از شور و نشاط مهم ترین رسالت کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات مجلس نهم محسوب می شود.

مدیر روباط عمومی و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: برنامه های کمیته های تبلیغات و اطلاع رسانی باید به گونه بوده که بستر مناسب برای هدایت اذهان عمومی به سمت انتخاب اصلح را فراهم کند.

مرادی افزود: استفاده از ظرفیت های بالقوه دستگاه های فرهنگی، تبلیغات محیطی، استفاده حداکثری از ظرفیت های رسانه ملی و مطبوعات برای انعکاس اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات و همچنین مستند سازی و تبیین برنامه های ستادهای انتخابات از مهم ترین مصوبات این نشست به شمار می رود.

کانون فرهنگی هنری "علی ولی الله" در لردگان افتتاح شد



معاون فرهنگی وهنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری در مراسم افتتاحیه این کانون گفت: تلاش برای گسترش فرهنگ قرآنی که بن مایه اصل واساس اندیشه های انقلاب اسلامی است در بین جوانان بزرگترین خدمت به این افراد ونظام مقدس جمهوری اسلامی است.

بهمن اکبریان با اشاره به جایگاه ارزشمند ودر خور توجه کانون های فرهنگی هنری مساجد، گفت: اگر انسان ها بر اساس آموزه های قرآنی و فطرت پاک خود در جامعه عمل کنند توسعه فرهنگی در لایه لایه ی جامعه خود را نشان خواهد داد.

اکبریان گفت: فرهنگ قرآنی همان هویت اصلی انسان در قرآن است.

راه اندازی نهضت "شعر و داستان خوانی" در چهار محال و بختیاری ضرورت دارد



معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه اندازی نهضت داستان خوانی وشعرخوانی را در استان امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانست.

بهمن اکبریان با اشاره به پیشینیه داستان خوانی، شعرخوانی وشاهنامه خوانی در استان، گفت: باید همه تلاش مان را برای راه اندازی نهضت داستان خوانی وشعرخوانی به عنوان یک سنت پسندیده که می تواند باعث الفت در خانواده ها شود به کار بگیریم.

وی گفت: اهالی ادبیات باید شعر و داستان را از جشنواره ها به خانواده ها ببرند.