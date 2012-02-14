رئیس سازمان بهزیستی از موسسه خیریه کهریزک کرج بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این بازدید رئیس سازمان بهزیستی با حضور رئیس سازمان بهزیستی استان البرز، مدیر موسسه خیریه کهریزک، مدیر آسایشگاه کهریزک کرج، همراه بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در سخنرانی که در سالن جلسات موسسه خیریه کهریزک ایراد کرد، گفت: بسیار باعث خرسندی است که امروز در جمعی حضور دارم که از امورات قانونی فارغ هستند و به کار دل مشغولند و از این جهت من از این اقدام خداپسندانه آنها غبطه می خورم و امیدوارم که در سنوات آتی نیز ما بتوانیم اینچنین خدمتگزار مردم باشیم.

عدم شناخت مردم از اقدامات بهزیستی

همایون هاشمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه بهزیستی این است که جامعه و مردم از فعالیت هایی که در این سازمان انجام می گیرد بی اطلاعند.

هاشمی افزود: به نظر می رسد دوستان و همکاران در این زمینه بایستی بیشتر فعالیت داشته باشند که این نیاز به فکری نو و نوعی نوگرایی دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: بهزیستی باید در عرصه معرفی خود به جامعه به دنبال فرآیندهای جدیدی باشد.

به گفته وی باید مشکل انتزاع اتاق فکر بهزیستی از اجرائیات آن اصلاح شود و اتاق فکر نقش مهمتری را در اجرائیات و عملیاتی شدن طرح ها داشته باشد.

وی گفت: دغدغه دیگر ما این است که روش های نوینی را در عرصه جمع آوری کمک های مردمی از پایین ترین سطح تا بالاترین آن ایجاد کنیم. این کارسختی است ولی شدنی و امکان پذیر است که راهبرد ما نیز همین خواهد بود.

هاشمی افزود: اگر بتوانیم خود را به طور شایسته ای به مردم معرفی کنیم این معرفی باعث می شود که دیگر نیازی به برخی خرده بودجه ها نداشته باشیم.

وی گفت: برخی می گویند کار تجاری نکنید ولی بایستی توجه داشت که نگاه اقتصادی برای مجموعه بهزیستی مثمر ثمر خواهد بود.