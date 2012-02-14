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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

الخطیب پیشنهاد اتحادیه عرب در خصوص سوریه را نپذیرفت

الخطیب پیشنهاد اتحادیه عرب در خصوص سوریه را نپذیرفت

وزیر امور خارجه سابق اردن پیشنهاد اتحادیه عرب برای تعیین وی به عنوان نماینده ویژه این اتحادیه در سوریه را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالاله الخطیب" در گفتگویی کوتاه با روزنامه الدستور اردن درباره پیشنهاد اخیر اتحادیه عرب اظهار داشت : من با توجه به اینکه شرایط کاملا واضح و روشن نیست، این مسئولیت را نپذیرفتم.

گفته می شود اتحادیه عرب در ادامه اجرای طرح ضدسوری خود پس از ناکامی در شورای امنیت در نظر دارد با استراتژی تازه طرحهای خود را به اجرا بگذارد. در همین راستا آنان اخیرا به الخطیب پیشنهاد دادند که نماینده اتحادیه عرب در سوریه شود که البته وی با این پیشنهاد مخالفت کرد.

خاطرنشان می شود روسیه و چین اخیرا با رأی منفی به پیش نویس قطعنامه ضد دولت سوریه، با تلاش اتحادیه عرب و برخی کشورهای غربی در شورای امنیت علیه نظام سوریه مقابله کردند.

کد مطلب 1534263

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