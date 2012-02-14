الخطیب پیشنهاد اتحادیه عرب در خصوص سوریه را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالاله الخطیب" در گفتگویی کوتاه با روزنامه الدستور اردن درباره پیشنهاد اخیر اتحادیه عرب اظهار داشت : من با توجه به اینکه شرایط کاملا واضح و روشن نیست، این مسئولیت را نپذیرفتم.

گفته می شود اتحادیه عرب در ادامه اجرای طرح ضدسوری خود پس از ناکامی در شورای امنیت در نظر دارد با استراتژی تازه طرحهای خود را به اجرا بگذارد. در همین راستا آنان اخیرا به الخطیب پیشنهاد دادند که نماینده اتحادیه عرب در سوریه شود که البته وی با این پیشنهاد مخالفت کرد.

خاطرنشان می شود روسیه و چین اخیرا با رأی منفی به پیش نویس قطعنامه ضد دولت سوریه، با تلاش اتحادیه عرب و برخی کشورهای غربی در شورای امنیت علیه نظام سوریه مقابله کردند.