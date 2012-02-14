عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فردا به دلیل بارش برف اختلال در تردد جاده های کوهستانی در استانهای لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، ایلام، کرمانشاه، مرکزی، همدان، کردستان و جنوب آذربایجان غربی پیش بینی می شود.

به گفته وی، بر اساس نقشه های پیش یابی طی 24 ساعت آینده در بیشتر مناطق کشور جو آرام بوده و دمای هوا به طور نسبی افزایش می یابد و روز چهار شنبه با ورود یک سامانه بارشی به کشور در غرب و شمال غرب ابرناکی و بارش برف و باران شروع می شود و تا اواخر وقت این روز گستره بارش ها به دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب غرب، دامنه های جنوبی البرز و سپس در روز پنجشنبه به نواحی مرکزی، سواحل شمالی و شمال شرق، شرق و جنوب کشور نیز می رسد.

امیدوار شهری اظهار داشت: روز جمعه در نوار غربی کشور از تراکم ابرها موقتاً کاسته می شود و سامانه بارشی در نیمه شرقی کشور فعال است.

همچنین روز چهارشنبه در دامنه های زاگرس مرکزی و غرب کشور، پنجشنبه در دامنه های زاگرس جنوبی و روز جمعه در شرق کشور بارش ها شدت بیشتری خواهد داشت.

روز پنجشنبه خلیج فارس مواج پیش بینی می‌شود و در این روز و روز جمعه در جنوب غرب کشور پدیده گرد و غبار دور از انتظار نیست.

