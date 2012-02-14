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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

با حضور لاریجانی/

همایش هنر و تبلیغ در قم برگزار می‌شود

همایش هنر و تبلیغ در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فرهنگی - هنری دفتر تبلیغات اسلامی گفت: همایش علمی پژوهشی هنر و تبلیغ روز چهارشنبه در قم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علی کمساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش هنر و تبلیغ روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از سخنرانان این همایش است.

اهداف همایش

دبیر همایش هنر و تبلیغ، یافتن راهکارها و روش‌های نوین و تأثیرگذار در ترویج و تبلیغ معارف و آموزه‌های دینی با استفاده از زبان هنر را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

کمساری گفت: فراخوان همایش از ابتدای سال برای تمام دانشگاه‌ها و مراکز حوزه‌های علمیه اعلام شده بود که تا پایان مهرماه مهلت داشت.

محورهای مقالات

وی با اشاره به محورهای 6 گانه همایش هنر و تبلیغ در اندیشه‌های دینی، بازشناسی جنبه‌های هنری در شیوه‌های سنّتی تبلیغ و سیر هنر و تبلیغ در بستر زمان را از محورهای مقالات ذکر کرد.

رئیس مرکز فرهنگی - هنری دفتر تبلیغات اسلامی اضافه کرد: حوزه‌های علمیه و زیرساخت‌های هنر و تبلیغ، مبانی فقهی و چالش‌های هنر و تبلیغ و کارکرد گرایش‌های هنری در تبلیغ دین را از دیگر محورهای همایش عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه هیئت علمی این همایش به ارزیابی مقالات می‌پردازند اظهار داشت: مقالات برگزیده علاوه بر جمع‌آوری در کتاب همایش در نشریه آفرینه و منبر نیز منتشر می‌شوند.

ارسال 70 اثر به دبیرخانه همایش

دبیر همایش هنر و تبلیغ در ادامه از ارسال 70 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد و بیان داشت: هیئت علمی همایش از این تعداد 44 مقاله را برای چاپ در کتاب همایش انتخاب کرد.

کمساری ادامه داد: از بین 44 اثر منتخب نیز تعداد 7 مقاله در مرحله نهایی انتخاب شد که در همایش فردا تجلیل می‌شوند.

اقدامات انجام شده دیگر

وی گفت: برگزاری دو نشست تخصصی با موضوع نقش سینما و تلویزیون در تبلیغ دین و نقش ادبیات داستانی و نمایشی در تبلیغ دین از جمله اقدامات انجام شده در زمان قبل از برگزاری همایش بوده است.
 

کد مطلب 1534292

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