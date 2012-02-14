پیش داوری در امر انتخابات موجب بی اعتمادی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همه تلاش برگزار کنندگان انتخابات، عمل به قانون، رعایت موازین شرعی و توجه به مصالح عمومی در مراحل انتخابات است.

رهنما با بیان اینکه رسانه ها نقش اساسی و کاربردی در ایجاد و افزایش اعتماد ملی و عمومی جامعه دارند، تصریح کرد: انتظار می‌رود رسانه ها با وسعت و افق دید و بینش اسلامی و ملی در راستای حضور چشم‌گیر مردم به پای صندوق‌های رای همراه با آگاهی‌، شور، شعور و شعف تلاش کنند.

وی اظهار داشت: همچنین رسانه ها باید در خصوص قانون گرایی و عمل به آن در همه مراحل انتخابات از سوی کاندیدها و طرفداران آن فرهنگسازی کنند.

رهنما بیان کرد: مردم ما بهای سنگینی برای شکل گیری انقلاب، تداوم و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول 33 سال گذشته پرداخت کرده‌اند و وفاداری خود را با حضور فعال و با نشاط در همه عرصه‌ها به خصوص در 30 انتخابات گذشته به خوبی نشان داده‌اند.

وی افزود: در تدوام این مسیر وظیفه ما مجریان، دست اندرکاران و همه آنهایی که نقش رسانه‌ای، تبلیغی و حاکمیتی دارند سنگین‌تر شده است.

رهنما تاکید کرد:در امر انتخابات همه وظیفه داریم در خصوص اجرا، نظارت و بازرسی برای امنیت و سلامت انتخابات و اعتماد مردم تلاش کنیم و آنچه رضای حضرت حق است رقم خواهد خورد.

وی تصریح کرد: وظیفه فردی و اجتماعی داریم به لحاظ قانونی و اخلاقی مسائل را به طوریکه در راستای اهداف نظام و مصالح عمومی است بیان کنیم زیرا اگراشتباهی منتشر و پخش شود، تاثیر سوء و منفی آن را نمی‌توان در جامعه به راحتی جبران کرد.

معاون استاندار یادآور شد: مسئولین و دست اندرکاران امرانتخابات، شهروندان، نامزدهای انتخاباتی و هواداران و اصحاب رسانه‌های گروهی مختلف که بر خلاف موازین قانونی و حریم شرعی مرتکب تخلفی شوند، دستگاه قضایی تخلف را پیگیری و به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

وی اظهار داشت: به مردم این تعهد را می‌دهم با حفظ حرمت واجرای قانون، مجموعه دست اندرکاران امر انتخابات و دستگاه قضایی به وظیفه خود به نحو اکمل عمل خواهند کرد و از همه نامزدهای انتخاباتی، هواداران، اقشار مختلف وشهروندان انتظار می‌رود در تمام امور انتخاباتی حق و حقوق عمومی و فردی را رعایت کنند.