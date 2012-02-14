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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

مانور آمادگی طرح بسیج سلامت نوروزی در کشور آغاز شد

مانور آمادگی طرح بسیج سلامت نوروزی از امروز سه شنبه 25 بهمن ماه جاری با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران و 10 دانشگاه علوم پزشکی کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: با توجه به اینکه هر ساله با نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروزی، فعالیت برخی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی از جمله فروشگاههای آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و تره بار و اماکن اقامتی تفریحی مانند هتلها، مهمانپذیرها، پارکها، زیارتگاهها، رستورانها و اماکن بین راهی به شدت افزایش می یابند، در این شرایط معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سطح کشور مسئولیت تامین شرایط بهداشتی در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و پیشگیری از بروز اپیدمی های منتقله از آب و غذا در این ایام را بر عهده دارند.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت افزایش نظارت های بهداشتی همه ساله برنامه بسیج سلامت نوروزی از ابتدای اسفند ماه تا پانزدهم فروردین سال بعد به صورت شبانه روزی و از ساعت 8 صبح تا 8 شب در کلیه روزهای اداری و تعطیل با همکاری پرسنل بهداشت محیط کشوری با تاکید بر اماکن و مراکز حساس، مطابق دستورالعمل طرح بسیج سلامت نوروزی، اجرا می شود.

ندافی با بیان اینکه امسال به منظور آمادگی و هماهنگی هر چه بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی کشور مانور آمادگی طرح بسیج سلامت نوروزی  از روز سه شنبه 25 بهمن با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران و 10 دانشگاه علوم پزشکی کشور در تهران برگزار می شود، خاطر نشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای اجرای مناسب برنامه بسیج سلامت نوروزی برنامه های خاصی تدوین و به مورد اجرا خواهند گذاشت و هدف از برگزاری این مانور تقویت هر چه بیشتر این برنامه ها با استفاده از تجارب همه دانشگاه های علوم پزشکی است.

وی، افزایش نظارت و بازرسیهای بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی مورد نظر اجرای برنامه و افزایش نظارت و بازرسیهای بهداشتی از اماکن عمومی مورد نظر به میزان یک بار در کل مدت زمان اجرای برنامه را از جمله اهداف اختصاصی این طرح برشمرد و افزود: افزایش نظارت و بازرسیهای بهداشتی از اماکن بین راهی تحت پوشش به میزان سه بار در کل مدت زمان اجرای برنامه و همچنین نمونه برداری از مواد غذایی حساس مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی از دیگر اهداف اختصاصی طرح بسیج سلامت نوروزی است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه از هموطنان در خواست کرد: در طول مدت اجرای این طرح با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند و هر گونه مشکل احتمالی در این زمینه را به ستاد فوریتهای مرکز سلامت محیط و کار به شماره تلفن 09678 اطلاع دهند.

کد مطلب 1534297

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