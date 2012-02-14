مانور آمادگی طرح بسیج سلامت نوروزی در کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: با توجه به اینکه هر ساله با نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروزی، فعالیت برخی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی از جمله فروشگاههای آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و تره بار و اماکن اقامتی تفریحی مانند هتلها، مهمانپذیرها، پارکها، زیارتگاهها، رستورانها و اماکن بین راهی به شدت افزایش می یابند، در این شرایط معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سطح کشور مسئولیت تامین شرایط بهداشتی در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و پیشگیری از بروز اپیدمی های منتقله از آب و غذا در این ایام را بر عهده دارند.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت افزایش نظارت های بهداشتی همه ساله برنامه بسیج سلامت نوروزی از ابتدای اسفند ماه تا پانزدهم فروردین سال بعد به صورت شبانه روزی و از ساعت 8 صبح تا 8 شب در کلیه روزهای اداری و تعطیل با همکاری پرسنل بهداشت محیط کشوری با تاکید بر اماکن و مراکز حساس، مطابق دستورالعمل طرح بسیج سلامت نوروزی، اجرا می شود.

ندافی با بیان اینکه امسال به منظور آمادگی و هماهنگی هر چه بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی کشور مانور آمادگی طرح بسیج سلامت نوروزی از روز سه شنبه 25 بهمن با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران و 10 دانشگاه علوم پزشکی کشور در تهران برگزار می شود، خاطر نشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای اجرای مناسب برنامه بسیج سلامت نوروزی برنامه های خاصی تدوین و به مورد اجرا خواهند گذاشت و هدف از برگزاری این مانور تقویت هر چه بیشتر این برنامه ها با استفاده از تجارب همه دانشگاه های علوم پزشکی است.

وی، افزایش نظارت و بازرسیهای بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی مورد نظر اجرای برنامه و افزایش نظارت و بازرسیهای بهداشتی از اماکن عمومی مورد نظر به میزان یک بار در کل مدت زمان اجرای برنامه را از جمله اهداف اختصاصی این طرح برشمرد و افزود: افزایش نظارت و بازرسیهای بهداشتی از اماکن بین راهی تحت پوشش به میزان سه بار در کل مدت زمان اجرای برنامه و همچنین نمونه برداری از مواد غذایی حساس مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی از دیگر اهداف اختصاصی طرح بسیج سلامت نوروزی است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه از هموطنان در خواست کرد: در طول مدت اجرای این طرح با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند و هر گونه مشکل احتمالی در این زمینه را به ستاد فوریتهای مرکز سلامت محیط و کار به شماره تلفن 09678 اطلاع دهند.