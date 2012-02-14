صدها کودک بیگناه بر اثر استنشاق گازهای سمی دچار حالت خفگی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع بحرینی از حملات نیروهای رژیم آل خلیفه به مردم روستای البلاد القدیم خبر دادند، نیروهای این رژیم با گازهای سمی به خانه های مردم یورش بردند که بر اثر آن صدها کودک دچار خفگی شدند.



از سوی دیگر، صدها زن بحرینی از روستای السنابس، راهپیمایی مسالمت آمیز خود به سمت میدان لولوء را آغاز کرده اند.



خبر دیگر اینکه نیروهای رژیم بحرین، خیابان 14 فوریه منتهی به میدان لولوء از ترس سرازیر شدن انقلابیون به این محل را بسته اند.