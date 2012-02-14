به گزارش خبرنگار مهر، اصغر شرفی پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل شهرداری تبریز، با بیان این مطلب افزود: در هر صورت فوتبال همین است و اگر گل نزنی خیلی راحت دروازهات باز میشود. ما در نیمه اول میتوانستیم کار شهرداری را تمام کنیم و در حد توان خود خوب بازی کردیم اما از فرصتهای خود خوب استفاده نکردیم و باز هم به راحتی پیروزی را از دست دادیم.
وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش گفت: هیچکدام از بازیکنان مس سرچشمه کم نمیگذارند و ما در مقابل هیچ تیمی حالت بازنده نداریم. ما در شرایط نابرابر با دیگر تیمها حتی گل اول را به ثمر میرسانیم و شانس پیروزی داریم.
سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه خاطرنشان کرد: شهرداری هم تیم خوبی است که شکست دادنش در تبریز کار آسانی نیست اما با این حال تیم مس شانس شکست این تیم را داشت، اگر بازیکنان ما قدری بهتر از فرصتهای خود استفاده میکردند.
شرفی با اذعان به اینکه در شرایط فعلی برای تیمش مساوی و باخت هیچ تفاوتی ندارد و با هدف پیروزی به مصاف حریفان میروند، گفت: متاسفانه بازیکنان ما تجربه لازم را ندارند و نمیتوانند به خوبی قدر گلی را به ثمر میرسانند را بدانند. ما در همین بازی با شهرداری در نیمه اول 4 تا 5 موقعیت گل داشتیم و حتی با اینکه عملکرد تیم در نیمه دوم راضی کننده نبود باز هم فرصت گلزنی داشتیم.
وی ضمن اشاره به اینکه 18 تیم برای لیگ برتر فوتبال ایران کم است گفت: در آمریکا 20 نفر در نقاط مختلف این کشور کار انتخاب بازیکنان برای تیمهای ملی را بر عهده دارند و هیچ مربی نمی تواند بازیکن برای تیم ملی انتخاب کند. ما 31 استان داریم که باید در این استانها امکانات تقسیم شود و انتخاب کنندههایی باشند که بهترینها را گزینش کنند.
سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه فوتبال را برای ایرانیها به یک زندگی تشبیه کرد و گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی که شهر سرچشمه دارد اگر در این شهر میزبان حریفان لیگ برتری بودیم بدون شک شرایطمان امروز در جدول رده بندی بهتر از ایستادن در رده 18 بود.
شرفی همچنین خاطرنشان کرد: بازیکنان ما تا همین فصل پیش در لیگ دسته او هفته به هفته بازی میکردند اما امروز در لیگ برتر چهار روز یکبار به میدان میروند. شرایط متفاوت بازی در لیگ برتر و جام آزادگان باعث شده تا بازیکنان مس سرچشمه با مشکلاتی مواجه شوند.
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