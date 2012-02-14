کیفیت تولیدات واگن پارس اراک قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، "کیم جونگ او" عصر سه شنبه در جریان بازدید از کارخانه واگن پارس اراک با بیان اینکه تولیدات و خدمات این شرکت قابل قبول است و می تواند زمینه های همکاری مشترک را ایجاد کند افزود: تنوع تولیدات ریلی و وجود فناوری های تولید بالا از مزیت های این کارخانه است.

وی تولید همزمان قسمت نیرومحرکه و دیگر بخش های باری و مسافری خودروهای ریلی در یک مجموعه، ویژگی مهم دیگر دانست و گفت: انتقال فناوری جدید ساخت به ویژه در قسمت تولید واگن های باری و مسافری از مهمترین اهداف همکاری مشترک است.

جونگ او در ادامه انتقال فناوری برای تولید محصول سبکتر با سرعت حرکت بیشتر و استفاده از آلومینیم در ساخت بدنه واگن ها را از دیگر همکاری های آینده شرکت کره ای با واگن پارس اراک اعلام کرد.

وی آموزش نیروی انسانی را از همکاری های مشترک دانست و گفت: توان صنعتی واگن پارس قابل توجه است.



