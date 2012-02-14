به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیرروستا سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل تیم فوتبال مس سرچشمه در نشست خبری اظهار داشت: الان نمی خواستم بیایم در نشست خبری شما شرکت کنم به دلیل اینکه سردرد شدیدی دارم و همه حرفهایم تکراری است. تا کی باید بگویم بازیکنانم از موقعیت های خود استفاده نکردند ودر بازی بعد جبران می کنیم.

وی اضافه کرد: تیم من در 10 دقیقه اول خوب بازی کرد ولی متاسفانه در ارسالهای آخر با وجود اینکه تمرین زیادی کرده بودیم ضعیف عمل کرد و وقتی تیم حریف چند حمله بر روی دروازه ما انجام دادند بازیکنانم دستپاچه شدند و تا آخر دستپاچه بودند.

مدیر روستا با تاکید بر اینکه در مجموع تیم حریف بهتر از ما بازی کرد، گفت: از روندی که بازیکنانم در پیش گرفته اند متاسفم و بسیار از آنان گله مندم. حتی با آنها گفته ام اگر تیم های دیگر چنین بازیکنانی داشته باشند مسئولان آن باشگاه برخورد شدیدی با آنان خواهند کرد.

وی در عین حال تصریح کرد: البته نمی خواهم بگویم که بازیکنانم کم کاری کرده اند بلکه فعل خواستنشان ضعیف است.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز با بیان اینکه امروز دفاع تیم ما پراشتباه ترین روز خود را پشت سر گذاشت گفت: هر طور شده باید از این وضعیت بیرون بیاییم و بازیکنان باید به خود بیایند.

وی با اعلام اینکه احتمالا چند بازیکن از تیممان جدا خواهند شد، گفت: باید کاری کنیم تا اخراج دو بازیکن تاثیر مثبت بر تیم بگذارد.

مدیرروستا اضافه کرد: از چند بازیکن بسیار گله مند هستم چون اصلا به این بازی نیامدند و فکر می کنم آنها به تهران رفته اند که اگر این طور باشد صددرصد اخراجشان می کنم ضمن اینکه چند بازیکن دیگر را هم می فرستم تا با تیم امید تمرین کنند.

وی با بیان اینکه به هر بازیکنی که در تمرینات خوب کار کندفرصت بازی کردن می دهیم، افزود: هیچ مربی نمی خواهد بازیکن خوبش را کنار بگذارد و بازیکن ضعیفش را در ترکیب اصلی قرار دهد.