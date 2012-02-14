رأی منفی به ارائه برنامه توسط تمام کاندیداهای ریاست دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو امروز در حاشیه مراسم اعطای نشان دکتری افتخاری به 2 شهید علمی با اشاره به جلسه مذاکره با رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد در زمینه صدور حکم رئیس این دانشگاه، گفت: در جلسه تیم مذاکره کننده با آیت الله هاشمی، وی شرط و شروط هایی مبنی بر ارائه برنامه توسط همه کاندیداهای دانشگاه آزاد گذاشته است.

وی اظهار داشت: اگر قرار باشد اینگونه تصمیم گیری شود بنده به عنوان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، امشب در جلسه شورا به این امر رأی منفی می دهم.

وزیر علوم اضافه کرد: به هر حال دانشگاه آزاد باید هر چه زودتر تکلیفش مشخص شود و این مطالبه مردم هم به شمار می آید.

وی با اشاره به اضافه شدن تبصره به اساسنامه دانشگاه آزاد در جلسه امشب شورا گفت: همه چیز امکان دارد و در شورا تصمیم گیری می شود.