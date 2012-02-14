برنامه سومین روز جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر با گذشت دو روزاز زمان برگزاری جشنواره و با نزدیک شدن به پایان هفته استقبال مردم از برنامه های جشنواره بیشتر می شود؛ هر چند که این استقبال نسبی است و هنوز تا تکمیل شدن ظرفیت های سالن ها فاصله بسیار است.

در سومین روز از برگزاری جشنواره موسیقی فجر،روز چهارشنبه 26 بهمن ماه برنامه تالار ها و سالن های محل برگزاری بدین شرح است:

تالار وحدت: ارکستر سمفونیک تهران ساعت 18:30-جلال ذوالفنون و گروه اوستا ساعت 21

سالن رودکی: کارگاه آموزشی گیتار کلاسیک ساعت10:30 - گروه آوازی دامور و کر دانشجویان پردیس دانشگاه تهران18:30کوارتت کلاسیک از ارمنستان

ایوان شمس: بازار از سوئیس و سوئد ساعت 18:30 تریو کالین ولون از سوئیس ساعت 21

فرهنگسرای نیاوران: داد مهر (ویژه بانوان) ساعت 16 گیتار نوازی کلاسیک دانشجویان ساعت 18:30و تکنوازی گیتار افشین ترابی ساعت 21

تئاتر شهر: گروه فوژان ساعت 20

فرهنگسرای ارسباران:(بخش نسل دیگر) ارکستر رود ساعت 18:30شب سنتور ساعت21

سالن اندیشه: ارکستر کودکان ایران زمین ساعت 18:30

پژوهشکده فرهنگ و هنر: شورانگیز گرگان و هونیاک ساعت 19

سالن سوره: رایحه و دورنا از تبریز ساعت 19

برج میلاد: علی اصحابی ساعت 18:15 و رومی (پدرام درخشانی و سینا سرلک) ساعت 21:45

خانه هنرمندان:(بخش سخنرانی) تجزیه و تحلیل ردیف موسیقی ایرانی از نگاه امروز-کیوان ساکت ساعت 10:30