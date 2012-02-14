دفتر تبلیغات اسلامی قرآن را از مهجوریت خارج کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در دیدار با رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و برگزارکنندگان جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی با تأکید بر ضرورت توجه و عمل به قرآن کریم، تصریح کرد: تمامی فعالیت‌های تبلیغی باید قرآن محور باشد و منبریان از قرآن در امر تبلیغ استفاده کنند.



منابر و سخنرانی ها خالی از تفسیر قرآن کریم است



وی افزود: در اکثر اوقات، منابر و سخنرانی ها خالی از تفسیر قرآن کریم است در حالی که منبر و سخنرانی باید به گونه ای باشد که مردم در آن مفاهیم بلند قرآن کریم را بیاموزند و در زندگی خود بر آن جامه عمل بپوشانند.



این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه قرآن مهجور و اهل بیت(ع) مظلوم هستند، تاکید کرد: دفتر تبلیغات اسلامی باید قرآن را از مهجوریت و اهل بیت(ع) را از مظلومیت درآورد.



وی بیان داشت: همه می دانند که حضرت علی اصغر(ع) شش ماهه به شهادت رسیده است اما متاسفانه وقتی در خصوص نهج البلاغه سوال می شود کمتر کسی با آن آشنایی داشته و یا می داند که نهج البلاغه چند خطبه دارد.



حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه قرآن ذکر است، گفت: آیت الله مکارم شیرازی خود به من گفت که خیر و برکتی را که از تفسیر نمونه دیده از هیچ کار دیگری ندیده است و اگر هم برنامه درس هایی از قرآن من در تلویزیون استمرار پیدا کرده است برای این است که یک برنامه قرآنی است و قرآن خوش بیان است.



تاکید بر تربیت طلاب بر اساس قرآن



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تربیت طلاب قرآنی، خواستار توجه ویژه دفتر تبلیغات اسلامی به این امر شد و تصریح کرد: طلاب باید به گونه ای تربیت شوند که بتوانند جواب وهابیت و اهل سنت را براساس قرآن بدهند.



رئیس ستاد اقامه نماز کشور افزود: اگر قرآن داشته باشیم هیچ کم نداریم و اگر بودجه و نیرو در خصوص خارج کردن قرآن از مهجوریت توسط دفتر تبلیغات اسلامی در نظر گرفته شود غم پیامبر(ص) برطرف و طلاب از منابر و سخنرانی های پربارتری برخوردار خواهند شد.



وی تصریح کرد: در بعضی موارد حوزه ها و دانشگاه ها خواب هستند و وقتی نهج البلاغه در شهر قم غریب است در شهرهای دیگر چه انتظاری می توان داشت تا نهج البلاغه غریب نباشد.



در بودجه های فرهنگی به امر ازدواج جوانان توجه شود



این مفسر قرآن کریم در ادامه با بیان اینکه بودجه های فرهنگی برخی اوقات صرف مواردی از جمله ساخت استخر می شود، یادآور شد: باید در بودجه فرهنگی به امر ازدواج جوانان هم نگاه داشت و اعتقاد من این است تا واجب هست به سراغ مستحب، تا خالق هست به سراغ مخلوق و تا منافع میلیونی وجود دارد نباید به سراغ منافع شخصی رفت.



محتوای آموزشی حوزه باید محوریت قرآن و سیره اهل بیت(ع) قرار داده شود



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز در این دیدار با اشاره به برنامه‌های دفتر تبلیغات اسلامی در عرصه‌های مختلف تبلیغی، آموزشی، پژوهشی و... تصریح کرد: دفتر تبلیغات اسلامی توجه ویژه‌ای را به امور قرآنی داشته و در سطوح مختلف فعالیت می کند.



حجت الاسلام دکتر احمد واعظی همچنین با اشاره به ضرورت تربیت طلاب قرآنی در حوزه های علمیه و انجام فعالیت های فرهنگی در این راستا افزود: در محتوای آموزشی حوزه باید محوریت را قرآن و سیره اهل بیت(ع) قرار داده و طلاب را با قرآن و سیره اهل بیت(ع) مانوس‌تر کرد.



قرائتی از نشردهندگان معارف قرآنی است



وی خطاب به حجت الاسلام قرائتی ادامه داد: در دیدار اخیر با آیت الله جوادی آملی به وی گفتم که از اجل نعمت هایی که خداوند به شما داده این است که در خدمت قرآن و ساقی بزم قرآنی هستید و شما هم به حمدالله از نشردهندگان معارف قرآنی بوده و توفیق زیادی را در این راستا داشته اید.



بر پایه این گزارش، در این نشست حجت الاسلام ثنایی، دبیر اجرایی جشنواره نوآوری های تبلیغ دینی گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.

