رفع اختلالات ایمیل و سرعت اینترنت با شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور عصر امروز سه شنبه در حاشیه پانزدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی با اشاره به مراحل اجرایی "شبکه ملی اطلاعات" اظهار داشت: فاز دوم شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 92 راه اندازی می شود که در این فاز بیشتر بحث های بومی سازی نرم افزارها و ورود در مدیریت شبکه را با توجه به پروژه هایی که امروز نیز در دست اجرا است، تجربه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات که تا پایان برنامه پنجم توسعه در کشور عملیاتی می شود توسعه ظرفیتها و استفاده از نرم افزارهای کاملا بومی در حوزه مدیریت شبکه ملی را به همراه خواهد داشت که این برنامه توسعه ای شامل موتورهای جستجو، پست های الکترونیکی داخلی، سیستم عامل و سایر نرم افزارهای پایه می شود که امروز اکثر این پروژه ها در سطوح مختلف در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تعریف شده و در حال اجرا است.

تقی پور در پاسخ به این سوال که آیا اختلالات ایمیل و سرعت اینترنت با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حل خواهد شد، تصریح کرد: بله قطعا؛ با توجه به اینکه در این پروژه انتخاب پروتکل های ارتباطی در اختیار مدیریت شبکه است، قطعا با بومی سازی این پروتکل ها، این مشکلات به صورت اساسی و بنیادی مرتفع خواهد شد.