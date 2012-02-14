انتشار اسناد جدید از حادثه ریزش ساختمان در تهرانپارس

به گزارش خبرنگار مهر،روز جمعه هفته گذشته ساختمان پنج طبقه ای به دلیل گودبرداری غیر مجاز ساختمان مجاور فروریخت.ساعت 12:30 روز پنجشنبه ماموران آتش نشانی در جریان یک ساختمان پنج طبقه در خیابان 148 تهرانپارس قرار گرفتند. پس از حضور سه دقیقه ای آتش نشانها در محل مشخص شد 75 درصد این ساختمان به علت گودبرداری غیر اصولی خانه مجاور فرو ریخته است. بلافاصله با درخواست کمک و اعزام پنج ایستگاه آتش نشانی و گروههای نجات کار آوار برداری و نجات ساکنان خانه آغاز شد.

نیروهای آتش نشانی با کمک هلال احمر و بکارگیری تیم های آنست(سگ های زنده یاب) موفق شدند پس از 17 ساعت عملیات آوار برداری دو نفر از کشته های این حادثه را از زیر آوار بیرون آورند.

نیروهای آتش نشانی بی قفه در حال جستجو و آوار برداری هستند. یکی از ماموران حاضر در عملیات با مقایسه این حادثه با ریزش ساختمان 7 طبقه در سعادت آباد تهران گفت: در صورتی که این حادثه در شب رخ می داد حداقل 30 نفر از شهروندان جان خود را از دست می دادند.

در این میان سازمان آتش نشانی با انتشار اسنادی جدید زوایای پنهان این حادثه و اهمال مهندس ناظر را افشا کرد.

گزارش بازدید از محل گودبرداری

براساس اسناد منتشر شده مسئولان آتش نشانی در دهم بهمن ماه و یازده روز مانده به وقوع حادثه ریزش از ایمن نبودن گودبرداری خبر داده بودند. براساس اسناد ایستگاه 19 اتش نشانی کارشناسان این سازمان در بازدید از محل گودبرداری اعلام کرده اند گود برداری برای عملیات پی ریزی گودبرداری نا ایمن است و احتمال ریزش ساختمان وجود دارد.

در این میان مالک ساختمان و مهندس ناظر بی توجه به هشدار های سازمان آتش نشانی با استفاده از چند کارگر فصلی اقدام به ادامه گودبرداری کردند که در روز پنج شنبه بیستم بهمن ماه این حادثه رخ داده و متاسفانه دو نفر از ساکنان خانه مجاور جان خود را از دست دادند.