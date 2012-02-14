قرائت قاریان بخش ترتیل مسابقات قرآن کریم راضی کننده نبود

محمد عباسی در خصوص رقابتهای روز نخست مسابقات بخش ترتیل به خبرنگار مهر گفت: قرائت قاریان ترتیل در روز نخست در حد ممتاز و عالی نبود و نیاز است قاریان این بخش دقت بیشتری به خصوص در بخش صوت داشته باشند.

وی ادامه داد: البته هنوز نیمی از قاریان بخش ترتیل قرائت خود را انجام نداده اند و امیدوارم قرائتها در روز آینده بهتر باشد.

این داور بخش صوت در خصوص افزایش شرکت کنندگان در بخشهای مختلف مسابقات سراسری قرآن کریم، اظهار داشت: چنین رشدی در مسابقات سراسری قرآن کریم قابل تحسین است اما باید در کنار رشد کمی به رشد کیفی قاریان هم توجه داشته باشیم.

عباسی افزود: افزایش کیفیت در تلاوت قرآن تنها در یک یا دو سال به دست نمی آید و باید یک قاری سالیان زیادی برای افزایش کیفیت قرائت خود زحمت بکشد و ما باید توجه فراوانی به ارتقای بخش کیفی قاریان کشورمان داشته باشیم.