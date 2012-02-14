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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۲۲

عباسی در گفتگو با مهر:

قرائت قاریان بخش ترتیل مسابقات قرآن کریم راضی کننده نبود

قرائت قاریان بخش ترتیل مسابقات قرآن کریم راضی کننده نبود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: داور بخش صوت سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: قرائت قاریان ترتیل در روز نخست در حد ممتاز و عالی نبود.

محمد عباسی  در خصوص رقابتهای روز نخست مسابقات بخش ترتیل به خبرنگار مهر گفت: قرائت قاریان ترتیل در روز نخست در حد ممتاز و عالی نبود و نیاز است قاریان این بخش دقت بیشتری به خصوص در بخش صوت داشته باشند.

وی ادامه داد: البته هنوز نیمی از قاریان بخش ترتیل قرائت خود را انجام نداده اند و امیدوارم قرائتها در روز آینده بهتر باشد.

این داور بخش صوت در خصوص افزایش شرکت کنندگان در بخشهای مختلف مسابقات سراسری قرآن کریم، اظهار داشت: چنین رشدی در مسابقات سراسری قرآن کریم قابل تحسین است اما باید در کنار رشد کمی به رشد کیفی قاریان هم توجه داشته باشیم.

عباسی افزود: افزایش کیفیت در تلاوت قرآن تنها در یک یا دو سال به دست نمی آید و باید یک قاری سالیان زیادی برای افزایش کیفیت قرائت خود زحمت بکشد و ما باید توجه فراوانی به ارتقای بخش کیفی قاریان کشورمان داشته باشیم.

کد مطلب 1534362

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