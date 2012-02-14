دستگیری سارق بازار مبل/ متهم دیوار مغازه را تخریب می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،چندی پیش تعدادی از کسبه بازار تهران به کلانتری 161 ابوذر مراجعه و شکایات خود مبنی بر سرقت از واحد های صنفیشان را تسلیم افسر نگهبان کلانتری کردند.

سرگرد حجت اله مرادی گفت:با توجه به اینکه سرقت های اخیر موجب نارضایتی و سلب امنیت برای کسبه شده بود رسیدگی به موضوع به سرعت در دستور کار ماموران دایره تجسس قرار گرفت.

به گفته وی پس از وصول پرونده ماموران تجسس کلانتری اقدام به تحقیقات گسترده جهت شناسایی سارقان کردند.

چندی بعد از طریق دوربین مدار بسته یکی از مغازه ای مبل فروشی سرنخ هایی از سارق و نحوه سرقت او به دست آمد به همین منظور یک اکیپ گشت ویژه به طور نامحسوس چندین شبانه روز به طور متوالی محدوده را زیر نظر گرفتند.

رییس کلانتری ابوذر اضافه کرد:سرانجام با تعقیب و مراقبت های گسترده نیمه شب شنبه مرد جوانی که در بازجویی های پلیسی خود را "مهرداد" معرفی کرد در حالیکه که با چراغ کوچک دستی در حال دید زدن مغازه ها بود شناسایی ،دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

این مقام مسئول در پلیس پایتخت ادامه داد: مهراد پس از دستگیری تحت بازجویی های فنی قرار گرفت که پس از بررسی مشخص شد متهم دارای سه سابقه سرقت از اماکن دولتی،سرقت لوازم خودرو و خودرو است.

مرادی در توضیح شگرد متهم گفت:متهم دیوارهای پشت مغازه ها را به اندازه ورود یک نفر تخریب می کرد و سپس وارد مغازه شده و اقدام یه سرقت می کرد.

سرگرد مرادی در پایان با اشاره به اینکه با هماهنگی مراجع قضایی مالباختگان به کلانتری مراجعه و متهم را شناسایی کردند، خاطر نشان کرد:پرونده متهم به صورت ویژه در حال پیگیری است.



