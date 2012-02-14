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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

پنجمین نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی در قزوین افتتاح شد

پنجمین نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی در قزوین افتتاح شد

قزوین - خبرگزاری مهر: پنجمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی از امروز در نمایشگاه بین المللی قزوین آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسمی با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین، علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین، نادر محمدزاده رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان پنجمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی استان قزوین افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.
 
این نمایشگاه با حضور 40 شرکت معتبر و فعال داخلی و تولید کنندگان مصالح ساختمانی و تاسیات وابسته در فضایی به وسعت سه هزار و600 مترمربع در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپا شده و چهار روز ادامه خواهد داشت.
  
در پنجمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی شرکتهای سوپر پایپ، ایران رادیاتور، بوتان، سوپرپانل، سکو ایران، پی سازان البرز، صنایع درب پلاست امیر، شرکت حفاظتی پیمان، سپهرسازه آرتا، پایدار فلز، پنجره تاپ، آرمین پویا، لوله و اتصالات وحید، درب و شیشه ارمغان کیمیا، توسعه کالبد کهن، تهران پلیمر یارا، اریکه گستر پارسیان، صنایع چوب نگین، کلینیک ساختمانی درب و پنجره آتاپن، اینگل، پارت سرا، پارت فولاد، آتیه پنجره، ایساتیس، ایتالران، شوفاژ کار، اتصال بسپار، ایزوپایپ، پوشش فلز خشایار شرکت کرده و محصولات خود را در معرض دید عموم قرار داده اند.
 
انواع وسایل گرمایشی و سرمایشی، سیستم های لوله کشی، شیرآلات صنعتی و ساختمانی و بهداشتی، لوله و اتصالات پنج لایه، سیستم گرمایش از کف، درب و پنجره های دوجداره، نسل جدید آسانسورهای با موتور تک فاز، ماشین آلات فوم بتن، تاسیسات فاضلاب، نرده های استیل، فلزی، لوله و اتصالات PVC، سیستم های اعلان حریق، دیواره های جداکننده، سقف های کاذب، بلوک های سبک ساختمانی، انواع باسکول های جاده ای، سیستم های توزین صنعتی، فرآورده های پیشرفته ساختمانی و بلوک های دیواری در غرفه های نمایشگاه ارائه شده است.
 
ایجاد فضای رقابتی برای ورود به بازارهای جدید، ارائه توانمندیهای مشارکت کنندگان، معرفی کالا و خدمات جدید، سنجش توان رقابتی، افزایش میزان تبلیغات در سطح عموم، تحقیق بازار و بازاریابی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
 
در نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی تولیدکنندگان استانهای اصفهان، یزد، قزوین، خلیج فارس منطقه آزاد قشم، البرز، آذربایجان شرقی و غربی و تهران محصولات خود را در معرض دید و خرید عموم قرار گرفته است.
 
نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی تا 28 بهمن ماه دایر است و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 15 الی 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین از این نمایشگاه دیدن کنند.
کد مطلب 1534371

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