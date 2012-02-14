به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو عصر امروز در حاشیه مراسم اهدای دکتری افتخاری به شهیدان داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن، به تعداد دانشجویان، افزایش فضاهای آموزشی، تسهیلات دانشجویی و حجم قراردادهای وزارت علوم با وزارت دفاع اشاره کرد.

حجم قراردادهای پروژه های وزارت علوم با صنعت و دفاع کشور

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگر سخنان خود به حجم برخی از قراردادهای وزارت علوم با بخش صنعت و دفاع کشور اشاره کرد و گفت: حجم قراردادهای وزارت علوم با وزارت دفاع 38.5 میلیارد تومان است که باید به 300 میلیارد تومان افزایش یابد.

وی ادامه داد: وزارت علوم با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در ابتدا 68.5 میلیارد تومان قرارداد داشت که این رقم در فاز بعدی افزایش یافت و به 140 میلیارد تومان رسید.

دانشجو همچنین به پروژه هواپیمای مسافربری 100 نفره اشاره کرد که به عنوان یک طرح کلان 3 تا 5 ساله با حجم قرارداد 150 میلیارد تومانی تصویب شده است.

جزئیات همکاریهای وزارتخانه های علوم و دفاع

وزیرعلوم با گلایه از حاشیه پردازی به برخی امور در سالهای گذشته، تاکید کرد که این اقدامات به جای قرار گرفتن در متن، مورد بی مهری قرار گرفته تا از ذهن مردم پاک شود.

وی با اشاره به واگذاری برخی پروژه های وزارت دفاع به دانشگاههای کشور ابراز خوشحالی کرد که وزارت دفاع این انگیزه را دارد که پروژه های خود را به دانشگاهها واگذارکند.

دانشجو اعلام کرد که 600 پروژه دکتری برای شروع کار تعریف شده و 2 هزار پروژه دفاعی برای سال 91 در دانشگاههای کشور جاری و ساری می شود و ابراز امیدواری کرد که این پروژه ها در حوزه های نفت و نیرو نیز گسترش یابد.

به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 50 درصد تحقیقات دانشگاهها در راستای افزایش توان دفاعی کشور است که دانشگاهها تاکنون همراهی و وزارت دفاع نیز استقبال کرده است. این در حالیست که در بخشهایی از صنعت کشور نامی از دانشگاه و وزارت دفاع دیده نمی شود.

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دانشجو با بیان اینکه سال 57 تعداد کل دانشجویان 180 هزار نفر بود، اعلام کرد که این تعداد در سال جاری به 4 میلیون و 100 هزار دانشجو افزایش یافت و بدان معناست که با رشد 2 برابری جمعیت کشور، تعداد دانشجویان 20 برابر شده است.

وی در ادامه، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی را نیز در سالهای 57، 84 و90 اعلام کرد و افزود: سال 57 تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی 9 هزار نفر و این عدد هم اکنون به 330 هزار دانشجو افزایش یافته که از این تعداد 40 هزار نفر دانشجوی دکتری هستند. باید گفت که جمعیت دکتری کشور در سال 84 که 14 هزار و 157 نفر بوده است در سال جاری 3 برابر شد.

به گفته وزیر علوم، هیأت علمیهای کشور در سال 84 تعدادی برابر با 25 هزار نفر داشتند که این عدد در سال جاری به 94 هزار هیأت علمی افزایش یافته و نشان دهنده رشد 3 برابری هیأت علمیهای دانشگاههای کشور است. در این میان می توان به افزایش 2 هزار و 800 نفری استاد تمامها و رشد 5 هزار و 800 نفری دانشیارها نیز اشاره کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگر سخنان خود، گفت: در سال تحصیلی 84-85 تعداد دانشجویان استفاده کننده از خدمات صندوق رفاه دانشجویان کشور 68 هزار نفر بوده و در سال تحصیلی جاری به 530 هزار دانشجو افزایش یافته است.

دانشجو که در جمع روسای دانشگاههای کشور سخن می گفت، به افزایش فضاهای آموزشی در دانشگاهها نیز اشاره کرد و افزود: سال 57 تعداد فضاهای آموزشی کشور عددی حدود 933 هزار متر مربع داشت در حالیکه این عدد در سال جاری به 5 میلیون متر مربع افزایش یافته است. البته باید یادآوری کرد که فضاهای آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی شامل این عدد نمی شوند.