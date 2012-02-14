داور صحنه های 50- 50 را به نفع راه آهن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، خوزه آلبرتو کاستا شامگاه سه شنبه بعد از کسب پیروزی در برابر راه آهن شهر ری در کنفرانس خبری پایان بازی اظهار کرد: مسلما بابت کسب این پیروزی خیلی خوشحال هستم چرا که بعد از سه شکست متوالی، امروز در خانه موفق به کسب پیروزی شدیم و هواداران ما خوشحال به خانه رفتند.

وی افزود: هواداران نیز در این بازی عالی تیم خود را تشویق کردند و تا دقایق پایانی ما را حمایت کردند به همین دلیل ما موفق شدیم جواب این حمایتها را در دقایق تلف شده با یک گل جواب دهیم و بازی باخته را ببریم.



کاستا تاکید کرد: مستحق این پیروزی بودیم چرا که باور داشتیم بازی فوتبال 90 دقیقه است. ضمن اینکه حتی قبل از به ثمر رساندن گل دوم نیز موقعیتهای برای گلزنی داشتیم که آنها را از دست دادیم.



سرمربی صنعت نفت آبادان تصریح کرد: بعد از این بازی چند روز به بازیکنان استراحت می دهیم و بعد از آن یک اردو برگزار خواهیم کرد تا تیم به آمادگی خوبی دست پیدا کند. در این مدت نیز برای همکارم کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال ایران و مسابقاتی که در پیش دارد آرزوی موفقیت می کنم.



کاستا در خصوص گفته علی دایی در مورد اینکه راه آهن به داوری باخت نیز عنوان کرد: با این حرف علی دایی موافق نیستم چرا که ما امروز مستحق پیروزی بودیم ضمن اینکه کیفیت زمین چمن ورزشگاه تختی آبادان هم بهتر شده و این موضوع روی بازی ما تاثیر گذاشت.



وی در خصوص صحنه مشکوک به پنالتی برای صنعت نفت که داور اعتقادی به آن نداشت، گفت: امروز قضاوت داور سخت بود چرا که علی دایی همواره در بازی های گذشته به تیم داوری اعتراض می کند و داوران امروز در صحنه های 50 - 50 به سوت راه آهن سوت زد ولی در کل اعتقاد دارم آن صحنه پنالتی بود.



بازی دو تیم صنعت نفت آبادان و راه آهن شهر ری از سری رقابت های هفته بیست و ششم لیگ برتر باشگاه های کشور با نتیجه دو بر یک به سود صنعت نفت به پایان رسید.



گلهای این دیدار را مجتبی شیری در دقیقه 10 برای راه آهن و فونیکه سی در دقیقه 23 و سجاد مشکل پور در دقیقه 93 برای صنعت نفت آبادان به ثمر رساندند. صنعت نفت بعد از این پیروزی از 26 بازی با کسب 33 امتیاز در رده نهم قرار گرفت و راه آهن بعد از این شکست با کسب 28 امتیاز از 26 بازی در رده 13 جدول قرار گرفت.