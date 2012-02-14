به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع هیئت مدیره آسایشگاه خیریه کهریزک کرج افزود: خواسته⁯هایتان را با ضریب دو اعلام کنید، ما آنها را تأمین خواهیم کرد.

وی خطاب به مسئولان موسسه گفت: هر آنچه برای تجهیز آسایشگاه نیاز دارید، دو برابر کنید، سازمان بهزیستی کشور آنها را تامین خواهد کرد.

این سخنان پس از آن مطرح شد که مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک کرج برخی خواسته⁯های این موسسه را در جلسه مذکور عنوان کرد.