به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع هیئت مدیره آسایشگاه خیریه کهریزک کرج افزود: خواستههایتان را با ضریب دو اعلام کنید، ما آنها را تأمین خواهیم کرد.
وی خطاب به مسئولان موسسه گفت: هر آنچه برای تجهیز آسایشگاه نیاز دارید، دو برابر کنید، سازمان بهزیستی کشور آنها را تامین خواهد کرد.
این سخنان پس از آن مطرح شد که مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک کرج برخی خواستههای این موسسه را در جلسه مذکور عنوان کرد.
به گفته دکتر افشین وجدانی روشن- مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک کرج- صدور مجوز مرکز جامع خدمات توانبخشی، مطالبات معوقه آسایشگاه، افزایش مبلغ و ظرفیت یارانه و کمک مالی از جمله خواستههای این موسسه هستند.
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