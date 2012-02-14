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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۴۱

هاشمی وعده داد:

تامین 2 برابری خواسته⁯های آسایشگاه خیریه کهریزک کرج

تامین 2 برابری خواسته⁯های آسایشگاه خیریه کهریزک کرج

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی کشور تا دو برابر خواسته⁯های آسایشگاه خیریه کهریزک را تأمین می⁯کند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع هیئت مدیره آسایشگاه خیریه کهریزک کرج افزود: خواسته⁯هایتان را با ضریب دو اعلام کنید، ما آنها را تأمین خواهیم کرد.

وی خطاب به مسئولان موسسه گفت: هر آنچه  برای تجهیز آسایشگاه نیاز دارید، دو برابر کنید، سازمان بهزیستی کشور آنها را تامین خواهد کرد.

این سخنان پس از آن مطرح شد که مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک کرج برخی خواسته⁯های این موسسه را در جلسه مذکور عنوان کرد.

 به گفته دکتر افشین وجدانی روشن- مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک کرج- صدور مجوز مرکز جامع خدمات توانبخشی، مطالبات معوقه آسایشگاه، افزایش مبلغ و ظرفیت یارانه و کمک مالی از جمله خواسته⁯های این موسسه هستند.

 

کد مطلب 1534377

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