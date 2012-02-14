کارگاه "ولایت مداری" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه ولایت مداری در سالن بوستان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه برگزار شد.

این کارگاه ظهر سه شنبه از ساعت 8 تا 12 توسط معاونت دانشجویی ، فرهنگی برنامه ریزی این دانشگاه برگزار شده است.

مراسم معارفه مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

حجت الاسلام حسن فرهادزاده در مراسم معارفه مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: من مدت 13 سال در این دانشگاه فعالیت داشتم و تمام استادان و دانشجویان و کارکنان در مواقع ضروری با ما و درکنار ما بودند.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان افزود: انقلاب ما با خون دل و شهادت بسیاری از جوانان به ثمر رسیده و دشمنان اسلام و انقلاب سالهاست روی ترویج فرهنگ ها و عرفان های نوظهور کار می کنند و ما وظیفه داریم با طرح و برنامه منطقی حساب شده سدی در مقابل دشمنان ایجاد کنیم .

حجت الاسلام فرهادزاده گفت: من مدت 13 سال در این دانشگاه فعالیت داشتم و تمام استادان و دانشجویان و کارکنان در مواقع ضروری با ما و درکنار ما بودند ولی با این اوصاف چون کار فرهنگی بسیار گسترده است و بایستی بطور ریشه ای به آن پرداخته شود امیدوارم خداوند اندک فعالیتی که با نیت الهی انجام داده ایم از ما بپذیرید.

وی که در مراسم معارفه مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سخن می گفت، افزود: من 13 سال در دانشگاه و استان بودم و اکنون در ادامه خدمت در استان خواهم ماند فقط بخاطر حجم بالای کاری و نظر مساعد مسئولین محترم دفتر نهاد در تهران بخشی از مسئولیتم که در دانشگاه بوده به آقای کاظمی محول شده و بازهم در کنار دانشگاه خواهم بود.

