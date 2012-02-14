نقض گسترده حقوق بشر و سکوت مدعیان/منع امداد رسانی به مجروحان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع بحرینی، نیروهای رژیم آل خلیفه نبیل رجب از فعلان حقوق بشر را بازداشت و به مرکز پلیس منتقل کردند.



خبر دیگر اینکه مخالفان بحرینی مقیم انگلیس با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری انگلیس در لندن، به سرکوب مردم بحرین و سکوت مدعیان غربی اعتراض کردند.



از سوی دیگر، نیروهای امنیتی رژیم بحرین، دهها نفر از شهروندانی را که در حال حرکت به میدان لولوء بودند، بازداشت کردند.



خبر دیگر اینکه، تعداد زیادی زره پوش و خودروهای نظامی به منطقه السنابس وارد شدند و نیروهای امنیتی نیز با تجاوز به منازل مردم به ضرب و شتم زنان پرداختند.



خبرهایی از زخمی شدن دهها تظاهرات کننده بحرینی از جمله زنان منتشر شده است.نیروهای رژیم بحرین مانع امدادرسانی به مجروحان در منطقه المقشع می شوند.



العالم نیز از درگیری میان مزدوران رژیم بحرین و معترضان در مناطق مختلف پس از سرکوب فعالیتهای لحظه سرنوشت ساز 2 خبر داد.



رژیم بحرین همچنین به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم ادامه می دهد.



در این حال شیخ حسین الحداد از فعالان سیاسی مخالف اعلام کرد خشونت و ظلم رژیم هرگز ملت را از ادامه اعتراضات خود تا تحقق مطالباتشان منصرف نخواهد کرد.



وی هشدار داد در صورتی که ملت بحرین از مسیر اعتراضات مسالمت آمیز خارج شود، هیچ اثری از رژیم آل خلیفه باقی نخواهد ماند.