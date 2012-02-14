برگزاری مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح /آموزش پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح با موضوع پیگیری از وقوع جرم میان سربازان وظیفه، در خراسان شمالی برگزار شد.

مدیرکل عفو و پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح در این مجمع که در محل سالن اجتماعات پادگان شهید برونسی بجنورد برگزار شد، امنیت را بحثی ضروری و با اهمیت و یکی از نیازهای اساسی پیشرفت بشریت نام برد.

احمد غلامی افزود: جامعه شناسان معتقدند که تکامل موجودات زنده به سه موضوع تربیت ، امنیت و آزادی وابسته است.



وی در ادامه با اشاره به سفارشات و توصیه های قرآنی، بر اهمیت امنیت تأکید و نقش نیروهای مسلح را درتأمین این موضوع بسیار مهم برشمرد.

وی با بیان اینکه در برقراری امنیت زمانی توفیق خواهیم داشت که مجموعه از پویایی و ونشاط برخوردار باشد ، در این رابطه موضوع پیشگیری از جرائم را بسیار مهم عنوان کرد

مدیر کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم درادامه گفت: نهاد پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح از اواخر سال 76 و اویل سال 77 آغاز به کار کرده است و تاکنون حدود 600 مجمع با موضوع های مختلف پیشگیرانه و آسیب شناسانه وقو جرم برگزار شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هزینه های درمانی همواره از هزینه های پیشگیری بیشتر خواهد بود گفت: باید توجه داشت که برخی معضلات پس از وقوع، قابل علاج نیز نیستند.

برگزاری جلسه آموزشی پدافند غیرعامل در خراسان شمالی

معاون سیاسی امنیتی استاندار در جلسه آموزشی پدافند غیر عامل استان گفت: پدافند غیر عامل مکمل پدافند عامل است.

سید کریم سجادی تصریح کرد: پدافند غیر عامل جزو حیات انسان است وامنیت وسلامت انسان همواره مورد تاکید ائمه اطهار(ع) بوده است.



وی ادامه داد: تا زمانی که جمهوری اسلامی به شعارهای اصیل و انقلابی خود پایبند باشد مورد دشمنی و هجمه استکبار خواهد بود که این مهم، نیازمند آمادگی، هوشیاری و بصیرت است.



معاون سیاسی امنیتی استاندارخراسان شمالی افزود: اماکن مهم و حیاتی را باید در جای مستحکم و مورد اطمینان ساماندهی کرد تا در موارد بحرانی خسارت به حداقل برسد.



سجادی اضافه کرد: هر دستگاهی متناسب با ماموریت محوله خود باید به پدافند غیر عامل توجه داشته باشد و آن را رعایت کند.

ارسال بیش از یکهزار و 700 اثر به دبیرخانه یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان



سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از دریافت بیش از یکهزار و 700 اثر در بخش های مختلف یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان فصل 4 - اترک در این استان خبر داد.



حسین ثابت قدم وحید، با اعلام این خبر گفت: یکهزار و 727 اثر در بخش های مختلف این جشنواره به دبیرخانه آن واصل شده است.



وی افزود: از میان آثار رسیده یکهزار قطعه مربوط به بخش عکس، 60 قطعه پوستر و نیز 192 فیلمنامه می شود.



سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ، به آثار رسیده در بخش فیلم نیز اشاره کرد و گفت: 158 فیلم داستانی، 145 فیلم مستند، 36 اثر پویانمایی و نیز 43 فیلم تجربی به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از کدگذاری برای ارزیابی و داوری به تهران دفتر انجمن سینمای جوانان ایران ارسال شد.



ثابت قدم وحید، همچنین توضیح داد: از بین 475 فیلم رسیده به جشنواره 18 اثر پس از اتمام مهلت ارسال آثار دریافت شد که طبق مقررات جشنواره در داوری شرکت داده نمی شوند.



وی خبر داد: از میان 6 استان شرکت کننده به همراه خراسان شمالی در این منطقه که شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، گلستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تعداد شرکنندگان و آثار رسیده از استان خراسان رضوی با ارسال 534 اثر در بیشتر بخش ها، نسبت به استان های دیگر پیشتاز بوده و تنها در یک بخش پویانمایی پس از استان گلستان با 13 اثر کوتاه، قرار گرفته است.

یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان، فصل 4 اترک، 16 تا 18 اسفند با حضور استان های هرمزگان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان و کرمان در بجنورد مرکز خراسان شمالی برگزار می شود.