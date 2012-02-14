33 درصد کارگاههای صنفی کشاورزی گلستان مشمول معافیت بیمه ای می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری عصر سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان افزود:در اجرای بند 100ماده واحده بودجه 90 کارگاه های صنفی کشاورزی مشمول معافیت تا پنج کارگر سهم کارفرما می شوند که از 30 درصد تا 10درصد حق بیمه را بدهند وما بقی سهم دولت است.

وی اظهارداشت: افراد متقاضی باید حتما پروانه معتبر در جهاد یا معتبر نامه صنفی داشته باشند و حدود وثغور زمین ومالکیت مشخص باشد وکارگران نیز رابطه مزد گیری داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کارگروه اشتغال دستگاه های جهاد کشاورزی و تامین اجتماعی باید در نشست تخصصی در خصوص سهولت اجرای طرح ورعایت هر چه بیشتر قانون در آن اقدام کنند.

امیری اظهارداشت: با اجرای این طرح یارانه مجدد در گلستان کلید می خورد وامید و شادابی به کشاورزان به ارمغان می آید.

وی تصریح کرد:این طرح برای افراد حقیقی وحقوقی قابلیت اجرا دارد و با اجرای آن مجموعه بیمه شدگان تامین اجتماعی به 75درصد نسبت به جمعیت تحت پوشش به جمعیت شهری استاندارد کشوری ، می رسد که نرم کشوری آن65درصد است.

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان اضافه کرد: در خواست ما از جهاد ما این است که پروانه نظام صنفی را هرچه زودتر به ما ارائه کنند.

امیری افزود: مدت زمان صدور دفترچه در صورت شرایط احراز در استاندارد کشور 40 دقیقه است در حالی که در گلستان کمتر از شش دقیقه است.

وی کل بیمه شدگان اصلی استان را 186 هزار و540 نفر ذکر کرد که نسبت به دوره مشابه 17درصد رشد داشته است و کل جمعیت تحت پوشش 598 هزار و514 نفر است که نسبت به مدت مشابه 20 درصد رشد داشته است.

وی نسبت عملکرد منابع به بودجه مصوب استاندارد کشوری را در استان 101 درصد عنوان کرد و گفت: در حالی که در کشور 90درصد است.

امیری نسبت ضریب همبستگی بیمه شدگان به مستمری بگیران در استاندارد کشوری را 6.7 درصد و دراستان 7.7 درصد بیان کرد.