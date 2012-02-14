سکوت جهان در مقابل جنایات آل خلیفه/ لزوم پایان رویکرد دو گانه غربی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن، در نخستین سالروز قیام مردم بحرین "کمیسیون حقوق بشر اسلامی" بیانیه ای اعتراضی نسبت به سکوت رسانه ها و مقامات غربی در برابر این قیام منتشر کرد که نسخه ای از آن نیز در شماره امروز روزنامه های گاردین و تایمز به چاپ رسید.

در این بیانیه آمده است : یک سال از آغاز قیام دموکراسی خواهانه مردم بحرین گذشت و در این مدت ما شاهد سکوت مجامع بین المللی در مقابل سرکوب و رفتار خشونت آمیز رژیم بحرین با مخالفان بودیم.

این در حالی است که جنبش آزادیخواهانه بحرین تنها مورد در حرکتهای بیداری اسلامی منطقه است که در آن نظامیان خارجی عربستان و امارات متحده وارد عمل شده و به سرکوب مردم پرداختند.

در حال حاضر عذاب و رنج مردم بحرین از این سرکوبها به آخرین حد خود رسیده است. اعتراضات صلح طلبانه آنان با سرکوب سیستماتیک و بدرفتاری پاسخ داده می شود، حقوق بشر در بحرین نادیده گرفته شده و حتی خدمه بهداشتی و پزشکان نیز از این آزارها در امان نمی مانند.

با وجود این در تمام این مواد تنها شاهد سکوت جامعه جهانی بوده و انتظار تحقق وعده مشخص شدن نتیجه بررسی کمیته تحقیق بحرین را کشیده ایم.

این در حالی است که کشتار و رفتار وحشیانه با معترضان تا امروز ادامه داشته و در مقابل ما هیچ پاسخی از مجامع بین المللی در مقابل حمایت از این رفتار رژیم بحرین دریافت نکرده ایم.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پایان این بیانیه خواستار پایان رویکردهای دو گانه و سکوت مجامع به اصطلاح بین المللی در مقابل وضعیت بحرین و توجه به خواسته به حق مردم این کشور برای دستیابی به آزادی و دموکراسی شده است.



خاطر نشان می شود اعتراضات مسالمت آمیز مردم بحرین از صبح امروز همزمان با اولین سالگرد انقلاب مسالمت آمیز آنها در مناطق مختلف آغاز شده و همچنان با وجود اقدامات خشونت آمیز نیروهای آل خلیفه و حامیان سعودی آنها ادامه دارد.