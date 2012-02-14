  1. استانها
  2. البرز
۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۴۹

هاشمی تاکید کرد:

ضرورت آگاه سازی خانواده ها از خطرات مخدرهای صنعتی

ضرورت آگاه سازی خانواده ها از خطرات مخدرهای صنعتی

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی در بین جوانان بر ضرورت آگاه سازی خانواده ها از خطرات مصرف مواد مخدر صنعتی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه دکتر همایون هاشمی در نشستی که در سالن جلسات آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد، افزود: باید به تشکیل واحد⁯های پیشگیری و آموزش⁯های لازم در باب آسیب⁯های اجتماعی به خانواده⁯ها توجه خاصی شود.

هاشمی ادامه داد: باید توجه داشت که معلولیت فقط جسمی نیست و امروزه مصرف مواد مخدری همچون شیشه باعث معلولیت⁯های ذهنی و روانی شده است  که اگر خانواده⁯ها را از این امر مطلع نکنیم مسلماً در آینده⁯ای نزدیک بار این معلولیت⁯ها را بهزیستی متحمل می⁯شود.

وی  تاکید کرد: فراموش نکنیم یک معتاد برابر با 20 معلول است و البته معلول آسیبی را به اجتماع وارد نمی⁯کند ولی یک معتاد بالقوه می⁯تواند قاتل، جنایت⁯کار یا یک سارق باشد.

وی افزود: با این اوصاف بهتر و ضروری است که خانواده⁯ها را از همین امروز مطلع کنیم، چون اگر خانواده⁯ها از این آسیب⁯ها مطلع باشند هیچ⁯گاه اجازه نخواهند داد تا فرزندانشان در این مسیر قرار گیرند.
 

کد مطلب 1534392

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها