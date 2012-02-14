به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه دکتر همایون هاشمی در نشستی که در سالن جلسات آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد، افزود: باید به تشکیل واحد⁯های پیشگیری و آموزش⁯های لازم در باب آسیب⁯های اجتماعی به خانواده⁯ها توجه خاصی شود.



هاشمی ادامه داد: باید توجه داشت که معلولیت فقط جسمی نیست و امروزه مصرف مواد مخدری همچون شیشه باعث معلولیت⁯های ذهنی و روانی شده است که اگر خانواده⁯ها را از این امر مطلع نکنیم مسلماً در آینده⁯ای نزدیک بار این معلولیت⁯ها را بهزیستی متحمل می⁯شود.



وی تاکید کرد: فراموش نکنیم یک معتاد برابر با 20 معلول است و البته معلول آسیبی را به اجتماع وارد نمی⁯کند ولی یک معتاد بالقوه می⁯تواند قاتل، جنایت⁯کار یا یک سارق باشد.



وی افزود: با این اوصاف بهتر و ضروری است که خانواده⁯ها را از همین امروز مطلع کنیم، چون اگر خانواده⁯ها از این آسیب⁯ها مطلع باشند هیچ⁯گاه اجازه نخواهند داد تا فرزندانشان در این مسیر قرار گیرند.

