ضرورت آگاه سازی خانواده ها از خطرات مخدرهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه دکتر همایون هاشمی در نشستی که در سالن جلسات آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد، افزود: باید به تشکیل واحدهای پیشگیری و آموزشهای لازم در باب آسیبهای اجتماعی به خانوادهها توجه خاصی شود.
هاشمی ادامه داد: باید توجه داشت که معلولیت فقط جسمی نیست و امروزه مصرف مواد مخدری همچون شیشه باعث معلولیتهای ذهنی و روانی شده است که اگر خانوادهها را از این امر مطلع نکنیم مسلماً در آیندهای نزدیک بار این معلولیتها را بهزیستی متحمل میشود.
وی تاکید کرد: فراموش نکنیم یک معتاد برابر با 20 معلول است و البته معلول آسیبی را به اجتماع وارد نمیکند ولی یک معتاد بالقوه میتواند قاتل، جنایتکار یا یک سارق باشد.
وی افزود: با این اوصاف بهتر و ضروری است که خانوادهها را از همین امروز مطلع کنیم، چون اگر خانوادهها از این آسیبها مطلع باشند هیچگاه اجازه نخواهند داد تا فرزندانشان در این مسیر قرار گیرند.
کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی در بین جوانان بر ضرورت آگاه سازی خانواده ها از خطرات مصرف مواد مخدر صنعتی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه دکتر همایون هاشمی در نشستی که در سالن جلسات آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد، افزود: باید به تشکیل واحدهای پیشگیری و آموزشهای لازم در باب آسیبهای اجتماعی به خانوادهها توجه خاصی شود.
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