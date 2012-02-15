به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی، در دیدارجمعی از بانوان شرکتکننده در همایش حجاب و عفاف جمعیت هلال احمر کل کشور، با وی گفت: نباید اجازه دهیم برخی با نا آگاهی فرهنگ اسلامی خانه داری را دچار انحراف کنند.
تشریح آیات قرآن درباره زن و مرد مسلمان
وی با اشاره به آیه سی و پنجم سوره مبارکه احزاب بیان داشت: در این آیه نورانی، خداوند 10 صفت برجسته را برای زن و مرد در نظر گرفته است که رعایت این صفات انسان را صاحب فضل و کمال میکند و بالاتر از این فضلیتها ارزشی وجود ندارد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با تاکید براینکه این کلام نورانی خداوند در قرآن هویت شایسته و برجسته بشریت است، گفت: اسلام عزیز از زن و مرد میخواهد که همین صفات را داشته باشند که هر چه بیشتر در این صفات پیشرفت کنند، به خداوند متعال نزدیکتر میشوند.
وی با اشاره به اینکه پیام این آیه بسیار مهم است، افزود: این آیه، حرفهایی را که برخی در اطراف زن و مرد میزنند و میخواهند هویت و استقلال اسلامی زن و مرد را خدشهدار کنند، با صراحت و قاطعیت از بین میبرد.
آیت الله صافی گلپایگانی به بخشی از آیات سوره نحل نیز اشاره کرد و گفت: دراین آیات، خداوند در مورد زن و مرد و رابطه آنها با یکدیگر حرف میزند و میگوید که باید این حدود چگونه رعایت شود تا مرد و زن و در نهایت، جامعه، پاک و سالم بماند.
ریشه بدبختی غرب نبود حجب و حیاست
وی با بیان این مطلب که هر کس با زن نامحرمی یک کلمه حرف نامتعارف و شوخی بزند، خداوند در مقابل هر کلمهای که میگوید، هزار سال حبس اخروی برای او در نظر میگیرد، افزود: فرهنگ اسلام به زن کرامت واقعی بخشیده است.
مرجع تقلید شیعیان حجاب را از امتیازات زن مسلمان و جامعه اسلامی برشمرد و گفت: یکی از نکات مهمی که قرآن کریم و روایات شریفه به صراحت درباره آن برای زن مسلمان سخن میگوید، مسأله حجاب است. حجاب، از امتیازات زن مسلمان و جامعه اسلامی است.
وی با تشریح این مطلب که جامعه بی بهره از کلام وحی به شخصیت و اصالت بشر ضربه میزند، گفت: الان اوضاع و مفاسدی که در اروپا هست را ملاحظه کنید، طوری است که انسان با حیا و شرف از اینها شرم میکند. واقعاً این جامعههای بیبهره از کلام وحی چه نقصی به انسانیت وارد کردهاند؟
آیت الله صافی با تاکید براینکه قرآن و روایات به جامعه مصونیت میدهد؛ اظهار داشت: اصلاً اسلام و قرآن بود که به زن ها شرافت و کرامت واقعی عطا کرد. در عصر قبل از اسلام، زنده به گور کردن دختران مایه افتخار بود، حتی خلیفه دوم هم 6 دختر خود را در جاهلیت زنده به گور کرده بود.
انتقاد از حمایت برخی از مراکز دولتی از زنان بی حجاب
وی با انتقاد شدید از برخی از نهاد و مراکزی که زنان بی حجاب را تشویق می کنند، ادامه داد: مسأله حجاب و عفاف، مسأله فوق العاده بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اما متأسفانه وضعیت ما طوری دیگر شده است. مثلاً برخی بانوان که از ایران به حج میروند وضعیت آنها طوری است که آن کشورها به ما اعتراض میکنند که چرا اینگونه است؟
مرجع تقلید شیعیان افزود: در بعضی از جاها انسان ملاحظه میکند که زنها حجاب درستی ندارند، و بدتر اینکه در بعضی مجالس حاضر میشوند و به اینها جایزه هم میدهند، و آنها مورد تشویق قرار میگیرند؟ این خلاف اسلام و آیات و روایات شریفه اهل بیت(علیهم السلام) و سیره آن بزرگواران است.
وی با تصریح این مطلب که زن مسلمان باید در همه جهات مسلمان باشد و از زندگی اهل بیت(علیهم السلام) خصوصاً حضرت زهرا (سلام الله علیها) الگو بگیرد، افزود: البته رادیو و تلویزیون هم باید بیشتر از همه، به مسأله حجاب اهمیت بدهند.
ارزش چادر از عبای یک روحانی بالاتر است
آیت الله صافی گلپایگانی با تاکید براینکه من اعتقاد راسخ دارم، عبای من در مقابل چادر یک زن محجبه ارزشی ندارد، گفت: اینکه خودتان را با چادر میپوشانید و در جامعه حاضر میشوید، جهاد در راه خدا است.
وی گفت: الان در بعضی کشورها زنان مسلمان همینطورند، مثلاً در فرانسه زنانی هستند که علیرغم جریمههایی که دولت معین کرده است اهتمام دارند حجاب خود را کاملاً رعایت کنند. البته در آنجا مؤسسهای هم تشکیل شد که گفت: ما جریمه میدهیم ولی زنانمان را بیحجاب به خیابانها نمیفرستیم.
استاد برجسته حوزه علمیه قم، درباره این مساله که برخی می خواهند فرهنگ اسلامی در رابطه با زن را تغییر دهند، هشدار داد و گفت: فرهنگ پاک اسلام برای زن، همین خانهداری میباشد که برخی گمان میکنند بیکاری است. بدانید هیچ کاری برای زن از خانهداری با اهمیتتر نیست.
وی افزود: اگر کارها را بر مبنای ثواب الهی و تقرب به خدا حساب کنیم، خانهداری از عبادتهای بسیار بزرگ برای زن مسلمان است، و این پست و مقامهای ظاهری زنان از نظر ارزش الهی به خانهداری نمیرسد.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان با تاکید بر اینکه هیچ عبادتی برای زن مانند خانه داری نیست، گفت: برخی میخواهند ارزش خانه داری زنان را زیر سوال ببرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی، در دیدارجمعی از بانوان شرکتکننده در همایش حجاب و عفاف جمعیت هلال احمر کل کشور، با وی گفت: نباید اجازه دهیم برخی با نا آگاهی فرهنگ اسلامی خانه داری را دچار انحراف کنند.
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