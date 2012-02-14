حضور گسترده در انتخابات وحدت ملت را نمایان می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قزلسفلی عصر سه شنبه در جلسه توجیهی و آموزشی بازرسان و سربازرسان شهرستان گنبد افزود: در آستانه برگزاری انتخابات هستیم و انتخابات از دید دشمنان و خود ما مهم است و آرایش و آرامش سیاسی را به هم می زند.

وی اظهار داشت: در 33 سال گذشته، یکی از دستاوردهای مهم مردمسالاری بوده و انتخابات نیز به نحو احسن در کشور برگزار شده است.

وی عنوان کرد: آنچه انتخابات ما را از سایر انتخابات متمایز می کند، قانونمداری و حضور مردمی بیش از 70 درصدی است.



قرلسفلی گفت: تاکنون دشمنان هر گونه تهدید، تخریب و تحریم، برای از بین بردن انقلاب انجام دادند، نتیجه بخش نبوده است.



معاون فرماندار گنبد کاووس گفت: اگر ملت بخواهند همین راه را ادامه دهند، باید اتحاد و وحدت کلمه داشته باشند و گوش به فرمان ولی امر باشند.



وی تاکید کرد: بازرسان بدانند آنچه مهم است حفظ نظام، ولایت و آرمانهای شهداست و باید رعایت قانون، سلامت و امنیت حفظ شود.

قرلسفلی گفت: اگر رفتار ما قانونی باشد باعث امیدواری مردم و حضور حداکثری خواهیم بود.