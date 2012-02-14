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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۲۴

اکبرزاده اعلام کرد:

30 شهید گمنام در آمل تدفین شده اند

30 شهید گمنام در آمل تدفین شده اند

آمل - خبرگزاری مهر: فرماندار آمل گفت: 30 شهید گمنام در شهرستان شهیدپرور آمل تدفین شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده عصر سه شنبه در مراسم آغاز ساخت حسینیه و یادمان پنج شهید گمنام دفاع مقدس آمل، تعداد شهدای گمنام مدفون شده درمناطق مختلف آمل را 30 شهید اعلام کرد و افزود: این شهرستان در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هزار و28 شهید تقدیم نظام کرده است.

وی از آغازساخت حسینیه و یادمان پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس توسط پنج دستگاه اداری این شهرستان در منطقه پایین بازار این شهرستان در جوار بقعه تاریخی علامه میرحیدر آملی خبرداد.

اکبرزاده گفت: در ساخت این بنای مذهبی، فرماندار، اداره اوقاف وامورخیریه، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای اسلامی و شهرداری آمل نقش دارند.

وی افزود: این حسینیه نخستین بار به روش صنعتی سازی با سازه های ال اس اف درسریع ترین زمان ساخته خواهد شد.

فرماندار آمل ادامه داد: در این مجموعه فرهنگی و هنری، سالن حسینیه، یادمان شهدا، واحد فرهنگی به روش سبک سازی اجرا خواهد شد.

اکبرزاده، هزینه ساخت این بنای فرهنگی و مذهبی را حدود یک میلیارد و500 میلیون ریال اعلام و ابراز کرد و گفت: بنا به گفته پیمانکار پروژه، حسینیه و یادمان ویژه شهدای گمنام آمل، همزمان با گرامیداشت فتح خرمشهر در سوم خرداد سال 91 افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 1534416

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