165 شعبه آرای مردم گنبد در انتخابات را جمع آوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فرقانی عصر سه شنبه در جمع بازرسان انتخابات شهرستان افزود: از این تعداد، 20 شبعه در داشلی برون، 65 شعبه در شهر و مابقی در بخش مرکزی است.

وی اظهار داشت: شهرستان گنبد با 279 کیلومتر وسعت یکی از گسترده ترین حوزه های انتخابات در کشور است.

وی از برگزاری همایش بازرسان و سربازرسان در شرق استان به مرکزیت گنبد در دوم اسفند ماه خبر داد.

فرقانی گفت: متولدان قبل از 12 اسفند 72 می توانند در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.



رئیس هیئت بازرسی انتخابات گنبدکاووس بیان داشت: بازرسان باید توجه کنند که نامزدها در وقت مجاز تبلیغ کنند و تلاش این است کار بازرسی براساس قانون باشد.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.