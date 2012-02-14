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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۳۰

فرقانی:

165 شعبه آرای مردم گنبد در انتخابات را جمع آوری می کند

165 شعبه آرای مردم گنبد در انتخابات را جمع آوری می کند

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار و رئیس هیئت بازرسی انتخابات گنبدکاووس گفت: 165 صندوق برای جمع آوری آرای مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فرقانی عصر سه شنبه در جمع بازرسان انتخابات شهرستان افزود: از این تعداد، 20 شبعه در داشلی برون، 65 شعبه در شهر و مابقی در بخش مرکزی است.

وی اظهار داشت: شهرستان گنبد با 279 کیلومتر وسعت یکی از گسترده ترین حوزه های انتخابات در کشور است.
 
وی از برگزاری همایش بازرسان و سربازرسان در شرق استان به مرکزیت گنبد در دوم اسفند ماه خبر داد.
 
فرقانی  گفت: متولدان قبل از 12 اسفند 72 می توانند در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات گنبدکاووس بیان داشت: بازرسان باید توجه کنند که نامزدها در وقت مجاز تبلیغ کنند و تلاش این است کار بازرسی براساس قانون باشد.
 
گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1534420

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