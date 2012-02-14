به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، فردا با حضور رئیس جمهور از چند پروژه هسته ای رونمایی می شود.

کارشناسان معتقدند این دستاوردها توانایی فوق العاده و دانش ایرانیان را به رخ جهانیان خواهد کشید.

پروژه های انجام شده نشان می دهند که دانشمندان ایرانی با شعار انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچکس تا مرزهای بی انتهای دانش روز دنیا پیش رفته اند و ملت بزرگوار و شهیدپرور ایران اسلامی دانشمندانی را پرورش می دهند که از قدرت پوشالی استکبار هراسی ندارند و قله های موفقیت را یکی پس از دیگری برای سربلندی ایران اسلامی فتح می کنند.



