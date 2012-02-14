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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۱۹

با حضور رئیس جمهور:

فردا از چند پروژه مهم هسته‌ای رونمایی می‌شود

فردا از چند پروژه مهم هسته‌ای رونمایی می‌شود

فردا با حضور رئیس جمهور از چند پروژه هسته ای رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، فردا با حضور رئیس جمهور از چند پروژه هسته ای رونمایی می شود.

کارشناسان معتقدند این دستاوردها توانایی فوق العاده و دانش ایرانیان را به رخ جهانیان خواهد کشید.

پروژه های انجام شده نشان می دهند که دانشمندان ایرانی با شعار انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچکس تا مرزهای بی انتهای دانش روز دنیا پیش رفته اند و ملت بزرگوار و شهیدپرور ایران اسلامی دانشمندانی را پرورش می دهند که از قدرت پوشالی استکبار هراسی ندارند و قله های موفقیت را یکی پس از دیگری برای سربلندی ایران اسلامی فتح  می کنند.
 
 

کد مطلب 1534427

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