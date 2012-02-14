روزانه 450 تن شیر در خراسان شمالی تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: روزانه 150تن شیر در مراکزثابت و سیار این استان جمع آوری می شود.

علی مبارکی با بیان اینکه در استان خراسان شمالی 28 مرکز جمع آوری شیر فعال است افزود: بیشترشیر مازاد جمع آوری شده در این استان که به میزان 210-250 تن در روز بسته به فصل متغیر می باشد به کارخانه های استان های خراسان رضوی، گلستان حمل می شود.

وی میزان شیر جذب شده توسط صنایع لبنی استان را نیز 50 تن اعلام کرد و گفت: بقیه تولید استان به صورت خام به مصرف می رسد.

مبارکی از جمله مشکلات پرورش دهندگان گاو شیری را نبود صنایع لبنی بزرگ جهت تحویل شیر دامداران، افزایش قیمت نهاده های دامی خصوصا جو و یونجه، پائین بودن قیمت خرید شیر خام از دامداران در استان عنوان کرد.

وی افزود: در 9 ماهه سال 90 میزان 120 هزار تن شیر در استان تولید شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6درصد افزایش داشته است.

وی علت این امر را توسعه عملیات اصلاح نژادی، توسعه تلقیح مصنوعی، توصیه های کارشناسی به دامداران، توسعه واحدهای صنعتی، توسعه آمیخته گری و ثبت مشخصات، بهبود تغذیه، افزایش آگاهی های دامدارن و افزایش بهره وری در واحدها ذکر کرد.

وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال، 179 هزارتن شیر در استان تولید شود.

میانگین تولید ماهی هر چاه کشاورزی درخراسان شمالی سالانه 4 تن است



مدیر شیلات و امور آبزیان استان خراسان شمالی گفت: میانگین تولید ماهی هر چاه کشاورزی در این استان سالانه 4 تن است.



جمشید گریوانی افزود: حدود ‌حلقه چاه کشاورزی با آبدهی بیش از 12000 لیتر در ثانیه در استان وجود دارد که با احداث استخر پرورش ماهی قبل از ورود اب به استخر ذخیره آب کشاورزی و یا قبل از ورود آب به کانال انتقال آب پرورش ماهی در مجاورت این چاه‌ها ، در هر حلقه چاه سالانه به طور میانگین 4 تن ماهی تولید خواهد شد.

وی اظهار داشت: در صورت فعالیت دو منظوره چاه های کشاورزی 11000 تن گوشت ماهی به تولید استان افزوده می شود که بهره برداری بهینه و ایجاد رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال از مهمترین مزیت های این اقدام است.



وی ادامه داد: باتوجه به اینکه فضولات ماهی سبب غنی شدن آب و کاهش مصرف کودهای شیمیایی در مزارع می‌شود، در این روش پرورش ماهی، تولید محصول کشاورزی و غنی کردن آب همزمان با هم صورت می‌گیرد.



گریوانی همچنین گفت: چاه‌ها، چشمه‌ها، قنوات، سدها و آبگیرها محیط‌هایی هستند که می‌توانند با پرورش ماهی مورد بهره‌برداری قرار گیرند.



مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به تولید 660 تن ماهی از ابتدای سال جاری اشاره کرد و افزود: پیش بینی می شود این میزان به 750 تن تا پایان سال افزایش یابد.

بهره برداری از 7 طرح فرآوری محصولات کشاورزی و دامی در سال جاری



مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری بهره برداری از 7 طرح فرآوری محصولات کشاورزی و دامی با سرمایه گذاری 147 میلیارد ریال و اشتغال زایی برای 100 نفر بهره برداری شده است.



محمد علی سودمند افزود: به طور میانگین، سالانه یک میلیون و 400 هزار تن انواع محصولات کشاورزی و دامی در استان تولید و از این میزان، حدود 650 هزار تن در 57 کارخانه فعال بخش صنایع تبدیلی، فرآوری می شود.



مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین گفت: 430 هزار تن محصول خام کشاورزی در این استان قابلیت فرآوری‌‌دارد.



وی افزود: برنامه ریزی های لازم برای استفاده از این قابلیت صورت گرفته تا با ایجاد صنایع تبدیلی کوچک، سالانه برای فرآوری 30 تا 50 هزار تن از این محصولات ظرفیت سازی شود.