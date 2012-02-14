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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۰۳

افاضلی در گفتگو با مهر؛

استیل آذین در یزد کار سختی پیش رو دارد

استیل آذین در یزد کار سختی پیش رو دارد

سمنان-خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال استیل آذین گفت: تیم فولاد یزد تیم خیلی خوبی است و در بالای جدول قرار دارد و کار ما مقابل این تیم بسیار سخت است.

هومن افاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، تیم  فولاد در بالای جدول قرار دارد، افزود: محمد اسماعیل نظر و علی محمد دهقان سه کارته هستند و در بازی فردا حضور ندارند و حضور نداشتن این دو بازیکن در  کار تیم تاثیر گذار است.

وی افزود: در بازی چهارشنبه به دنبال این هستیم که گل نخوریم و اگر شرایط فراهم شد به  دنبال گل زدن باشیم.

در هفته نوزدهم از لیگ دسته یک فوتبال کشور چهارشنبه استیل آذین سمنان میهمان فولاد یزد است.

این بازی ساعت 14 و 30 در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می شود.

استیل آذین سمنان هم اکنون 16 امتیازه است و در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

کد مطلب 1534442

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