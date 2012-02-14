استیل آذین در یزد کار سختی پیش رو دارد

هومن افاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، تیم فولاد در بالای جدول قرار دارد، افزود: محمد اسماعیل نظر و علی محمد دهقان سه کارته هستند و در بازی فردا حضور ندارند و حضور نداشتن این دو بازیکن در کار تیم تاثیر گذار است.

وی افزود: در بازی چهارشنبه به دنبال این هستیم که گل نخوریم و اگر شرایط فراهم شد به دنبال گل زدن باشیم.

در هفته نوزدهم از لیگ دسته یک فوتبال کشور چهارشنبه استیل آذین سمنان میهمان فولاد یزد است.

این بازی ساعت 14 و 30 در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می شود.

استیل آذین سمنان هم اکنون 16 امتیازه است و در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.