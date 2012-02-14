به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سهشنبه در همایش سلامت مردان و سالمندان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: در اسلام تاکید بسیار زیادی بر احترام پدر و مادر شده و همه ما موظف هستیم به والدین خود احترام بگذاریم و توجه به افراد سالمند و احترام به این عزیزان نیز امری مهم است.
وی افزود: توجه به سالمندان باید در دستور کار قرار گیرد و همه مردم و مسئولان در این عرصه وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه افراد سالمند برکات زیادی دارند بیان کرد: بسیاری از برکات و دفع بلاها به خاطر وجود سالمندان در جامعه انجام میشود.
صفایی بوشهری ادامه داد: سالمندان مرکز توقعات اعضای خانواده هستند و تمام افراد خانواده به افراد سالمند خود دل بستهاند و با وجود ناتوانی سالمندان، برکات و ارزش این قشر در جامعه بسیار زیاد است.
امام جمعه بوشهر گفت: سالمندان باید به گونهای رفتار کنند که امیدها را نا امید نکنند و در خانه سالمند نباید روی اعضای خانواده بسته شود تا خانه امید تعطیل شود.
صفایی بوشهری افزود: تغییر شیوههای زندگی و روی آوردن به زندگی ماشینی، موجبات کمتحرکی افراد را فراهم کرده و این امر مشکلاتی را برای سلامتی افراد میانسال به وجود آورده است.
وی یادآور شد: تغذیه صحیح و تحرک لازم موجبات نشاط و شادابی را فراهم میکند و انتظار داریم فرهنگ صحیح زندگی کردن نهادینه شود.
امام جمعه بوشهر گفت: صله رحم و صدقه دادن در طول روز و همچنین دعا و شکرگزاری نعمتهای خدا موجبات افزایش طول عمر را فراهم میکند.
صفایی بوشهری تصریح کرد: قرائت قرآن و خدمت به پدر و مادر نیز ارزش بسیار زیادی دارند و در طول عمر باعزت تاثیر بسزایی دارند.
وی بیان کرد: سالمندان اهمیت بسیار زیادی دارند و همانند درخت پرثمری هستند که خیلیها زیر سایه آن زندگی میکنند.
بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: سالمندان مرکز توقعات اعضای خانواده هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سهشنبه در همایش سلامت مردان و سالمندان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: در اسلام تاکید بسیار زیادی بر احترام پدر و مادر شده و همه ما موظف هستیم به والدین خود احترام بگذاریم و توجه به افراد سالمند و احترام به این عزیزان نیز امری مهم است.
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