برگزاری جشنواره آیینی سنتی غرب کشور/ پایان جشنواره مشاعره

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از برگزاری دومین جشنواره آیینی سنتی غرب کشور در این استان خبر داد.

حجت الاسلام علی اسماعیلیان در این رابطه اظهار داشت: کانون آیینی سنتی استان لرستان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان دومین جشنواره آیینی سنتی غرب کشور را در قالب اجرای نمایشهای آئینی و آئینهای نمایشی، شاهنامه خوانی، فلک ناز خوانی، حیدری خوانی، هوره خوانی و خنیاگری برگزار کرده است.

وی افزود: این جشنواره با حضور گروه های آیینی سنتی از استانهای چهار محال و بختیاری، کردستان، همدان، کرمانشاه و لرستان از 25 بهمن ماه آغاز شده و تا 27 بهمن ماه سال جاری در لرستان ادامه خواهد داشت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان بیان داشت: آیین افتتاحیه این جشنواره عصر سه شنبه با حضور گروهی از مسئولان فرهنگی استان از ساعت 16 تا 20 در سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد برگزار شد.

دومین جشنواره استانی مشاعره در الیگودرز برگزار شد

بنابر این گزارش همچنین دومین جشنواره استانی مشاعره در شهرستان الیگودرز با معرفی برگزیدگان در مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ برگزار شد.

دومین جشنواره ی استانی مشاعره با همکاری مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ و بسیج هنرمندان الیگودرز و با حضور مشاعران برگزیده استان لرستان در این شهرستان برگزار شد.

در این جشنواره 10 نفر از شرکت کنندگان برای کسب مقام اول تا سوم با یکدیگر به رقابت پرداختند که پس از سه ساعت و نیم رقابت فشرده در چهار مرحله مشاعره سنتی، موضوعی اشتراکی، موضوعی اختصاصی و مشاعره سرعتی نفرات برتر معرفی شدند.

زهرا فرهمندی از الیگودرز، اکرم موسوی از نور آباد و قاسم قاسمی از بروجرد در نهایت به عنوان نفرات برگزیده این جشنواره معرفی و تجلیل شدند.

برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی اسوه

اولین نمایشگاه هنرهای تجسمی منطقه ای غرب کشور تحت عنوان "اسوه" با موضوع جنگ نرم و عفاف و حجاب در خرم آباد برگزار شد.

این نمایشگاه با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، آموزش و پرورش و اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان ویژه معلمان و دانش‌آموزان این استان به مدت چهار روز در نگارخانه شهید هژبر اداره ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد برگزار شد.

در این نمایشگاه دو هزار و 500 اثر پس از ورود به دبیرخانه جشنواره مورد بازبینی قرار گرفت که در نهایت 125 اثر جواز ورود به نمایشگاه را پیدا کردند.

این آثار با شرکت 6 استان غرب کشور در چهار رشته طراحی، نقاشی، پوستر و خوشنویسی و در دو بخش دانش آموزی و فرهنگی به مدت یک هفته در حال برگزاری است.