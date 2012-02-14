آذربایجان غربی در ردیف 5 استان اول جاذبه های طبیعی دنیا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی عصر سه شنبه در جریان نشست فعالان اقتصادی و تجار آذربایجان غربی با سفیر اوکراین افزود: بر اساس آمار جهانی، آذربایجان غربی همچنین جزو 10 استان اول دنیا در ارتباط با جاذبه های تاریخی و 5 استان اول در زمینه جاذبه های طبیعی قرار گرفته است.

وی با اشاره به وجود آثار تاریخی و کهن به همراه ظرفیت های بالای گردشگری در آذربایجان غربی اظهارداشت: دو اثر تاریخی این استان قره کلیسا به همراه کلیساهای استان و مجموعه تاریخی تخت سیلمان در تکاب به ثبت جهانی رسیده اند که نشان از اهمیت تاریخی این استان است.

امامی با بیان اینکه هم اکنون این استان آثار کهن زیادی از جمله تپه تاریخی حسنلو را در خود جای داده است گفت: تمامی امکانات و زیرساخت های لازم برای توسعه صنعت گردشگری در استان فراهم است و در این زمینه می توانیم ارتباطات خوبی با کشور اوکراین داشته باشیم.

معاون سرمایه گذاری و توسعه طرح های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در ادامه خواستار حضور گردشگران کشور اوکراین در آذربایجان غربی شد و بیان کرد: این استان در کنار تمام جاذبه های تاریخی و طبیعی به دلیل داشت دومین دریاچه شور جهان زمینه خوبی برای گردشگری سلامت را داراست.

وی یادآورشد: همچنین این استان ظرفیت های لجن درمانی، توریسم درمانی و نمک و آب درمانی را دارد که زمینه خوبی برای استفاده گردشگران از گردشگری سلامت به صورت رایگان فراهم می کند.

امامی در ادامه از آمادگی برای افزایش فعالیت های توریستی با کشور اوکراین خبر داد و گفت: با فراهم کردن زمینه حضور آژانس ها و تورهای گردشگری در دو کشور می توان از ظرفیت های گردشگری بهره برد.

وی از سفیر اوکراین در جمهوری اسلامی ایران خواست تا با راه اندازی تورهای گردشگری در اوکراین زمینه آشنایی گردشگران با جاذبه های تاریخی و طبیعی آذربایجان غربی را فراهم کنند.