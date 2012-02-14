برگزاری نمایشگاههای عرضه کالا در لرستان/ تشکیل اتاق فکر حوزه کشاورزی

به گزرش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: برگزاری نمایشگاههای عرضه کالا در لرستان به منظور سهولت در خرید مردم به صورت سیار و ثابت در شهرهای استان ضروری است.

وی تصریح کرد: در روزهای منتهی به آغاز سال جدید و ایام نوروز با برگزاری نمایشگاه های متعدد عرضه کالا مردم مشکلی در زمینه کالا نخواهند داشت.

استاندار لرستان با بیان اینکه نمایشگاههای عرضه کالا و میوه یکی از راههای تنظیم بازار است، خواستار ایجاد نمایشگاه در محله های مختلف شهرهای استان شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه عرضه کالاها سیر طبیعی خود را طی می کند و مصارف نیز افزایش نداشته بنابراین افزایش قیمتها غیرمنطقی است.

دهمرده گفت: نظارتهای مستمر در کنترل قیمت ها باید ادامه داشته باشد تا با احتکارهای خانگی مقابله و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

استاندار لرستان افزود: تبانی هایی که توسط برخی افراد سودجو صورت می گیرد، آسیب بزرگی به وضعیت بازار می زند که باید با عاملان این مشکلات برخورد جدی شود.

تشکیل اتاق فکر حوزه کشاورزی استان لرستان

جلسه اتاق فکر حوزه کشاورزی استان لرستان با حضور مدیران سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان و صاحبنظران این بخش برگزار شد.

حبیب الله دهمرده استاندار لرستان در این جلسه فعالان بخش خصوصی جهاد کشاورزی را پیشتازان عرصه خودکفایی در سال جهاد اقتصادی معرفی کرد و گفت: حرکت در این سنگر باید هوشمندانه و مطابق با نیاز جامعه باشد.

وی با قدردانی از شکل گیری اتاق فکر در حوزه کشاورزی عنوان کرد: یکی از مهمترین راههای توسعه کشور و استان فعالیت گسترده در بخش کشاورزی و توجه جدی به صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی است.

دهمرده افزود: استان لرستان در زمینه های کشاورزی و دامپروری دارای استعدادها و رتبه های برتر در کشور است لذا ضرورت دارد با برنامه ریزی و کارهای کارشناسی رتبه های استان را ارتقاء دهیم.

وی تصریح کرد: مسائلی را که در گرو ارتقای کارایی در سازمان است باید با تعامل و همدلی دنبال کنیم و با بررسی های فنی و مدیریتی آنها را اجرایی کنیم.