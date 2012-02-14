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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۴۸

"خوابم می آد" بیشترین تعداد بیننده را در شیراز داشت

"خوابم می آد" بیشترین تعداد بیننده را در شیراز داشت

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: فیلم "خوابم می آد " با 985 مخاطب بیشترین بیننده را در سینما های شیراز داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عالیشوندی شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز افزود: از لحاظ تعداد مخاطبین، جشنواره یازدهم با 30 درصد رشد مواجه بود.

وی ادامه داد: فیلم نارنجی پوش نیز با 933 مخاطب به عنوان دومین فیلم پرمخاطب جشنواره انتخاب شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با بیان اینکه استقبال از یازدهمین دوره جشنواره فیلم فجر مناسب بود یادآور شد: در این دوره 20 فیلم ایرانی و 18 فیلم خارجی به نمایش در آمد که خوشبختانه مردم شیراز و استان فارس از این فیلم ها استقبال مناسبی داشتند.

زمینه توسعه جشنواره فیلم فجر فراهم شود

در ادامه این مراسم معاون عمرانی استانداری فارس تاکید کرد: عرصه سینما علاوه بر هنر موجب اعتبار و اقتدار جامعه می شود.

محسن اردکانی افزود: ترویج فرهنگ جهاد وشهادت باید مورد توجه باشد و در این راستا ساخت فیلم هایی با مضامین دفاع مقدس می تواند در راستای ترویج فرهنگ اصیل جهاد و شهادت مورد توجه باشد.

وی تصریح کرد: بیداری اسلامی از مبانی مسیر انقلاب اسلامی به شمار می رود بنا بر این در هنر هفتم باید به این بحث توجه شود.

کد مطلب 1534476

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