پزشکان لرستانی بعد از اتمام تحصیل به استان برنمی گردند/ خلاء متخصصان بومی

سید مجید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پزشکان متخصص در بیمارستانهای تامین اجتماعی استان لرستان اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته در سالجاری تعداد سه پزشک متخصص چشم به مجموع پزشکان استان در این زمینه اضافه شده است.

وی با اشاره به وضعیت پزشکان متخصص ارتوپدی در استان لرستان بیان داشت: همچنین در سالجاری سه پزشک متخصص ارتوپد نیز در بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان مشغول به کار شدند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به رفع مشکل پزشک متخصص قلب در بیمارستانهای لرستان عنوان کرد: با اقدامات صورت این مشکل در بیمارستانهای تامین اجتماعی استان برطرف شده است.

صادقی با بیان اینکه امروز تمام تجهیزات قلب بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان فعال است، بیان داشت: تقریبا در حال حاضر تمام تجهیزات این بیمارستانها به روز شده است.

وی یادآور شد: این در حالیست که تجهیزات قلب بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان سالهای سال بود که در انبارها و بیمارستانهای ما خاک می خوردند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر سه متخصص قلب به صورت دائم در بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان حضور دارند، بیان داشت: این پزشکان در قالب دو متخصص قلب و یک فوق تخصص در بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان مشغول به فعالیت شده اند.

صادقی یادآور شد: همچنین در حال حاضر درخواست افزایش پزشکان متخصص در زمینه قلب و عروق را برای بیمارستانهای تامین اجتماعی استان داده ایم.

وی با اشاره به اینکه همچنین ما در سالهای گذشته حتی تخت بستری بخش نورولوژی را در بیمارستانهای تامین اجتماعی نداشتیم، بیان داشت: این در حالیست که در حال حاضر ما متخصص در این رشته در بیمارستانهای خود استخدام کرده ایم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به وضعیت این بیمارستان در زمینه وجود متخصص رادیولوژی در استان افزود: در این بخش نیز یک پزشک متخصص رادیولوژی به صورت تمام وقت در سطح بیمارستانهای تامین اجتماعی فعال است.

صادقی یادآور شد: قرار است که یک پزشک متخصص دیگر نیز در این بخش به مجموعه پزشکان بیمارستان تامین اجتماعی اضافه شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان همچنین با اشاره به اضافه شدن متخصص جراحی زنان در لرستان بیان داشت: در حال حاضر پنج متخصص زن در این زمینه در لرستان فعالیت دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم حضور پزشکان بومی در استان لرستان، بیان داشت: متاسفانه مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که پزشکان بومی استان بعد از فارغ التحصیلی به لرستان برنمی گردند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان با تاکید بر اینکه پزشکان فارغ التحصیل لرستانی باید بعد از فارغ التحصیلی در لرستان و در سطح بیمارستانهای استان مشغول به فعالیت شوند، یادآور شد: ما انتظار داریم که پزشکان بومی در استان خود ماندگار شوند.

صادقی با بیان اینکه پزشکان غیر بومی بعد از اتمام تعهد کاری خود در لرستان نمی مانند، بیان داشت: این پزشکان غیر بومی را ما نمی توانیم به اجبار در لرستان نگه داریم.