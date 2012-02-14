یک تن مواد مخدر در سیستان‌ و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلام‌ نبی کوهکن عصر سه شنبه اظهار داشت: مرزداران این فرماندهی مستقر در گروهان مرزی کستک با انجام اقدامات اطلاعاتی هوشمندانه از قصد قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر به داخل کشور آگاه و بلافاصله برای مقابله با آنان وارد عمل شدند.

وی گفت: اکیپ ‌های عملیاتی و اطلاعاتی این فرماندهی با هوشیاری به اجرای کمین و انسداد کامل گذرگاه‌ های قاچاقچیان پرداخته و با مشاهده کاروان شتری قاچاقچیان، فرمان ایست صادر کردند که در پی این عمل، قاچاقچیان اقدام به تیراندازی کرده و از منطقه گریختند.

وی افزود: با مقابله به مثل مرزداران، یک نفر از اشرار در این درگیری به هلاکت رسید و قاچاقچیان که بر اثر آتش پر حجم مرزداران غافلگیر شده بودند شترها را با محموله مواد مخدر رها کردند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: با پاکسازی کامل محل، مرزبانان موفق شدند هشت نفر شتر حامل یک هزار و 146 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و 11 کیلوگرم هروئین را کشف و ضبط کنند.

وی به کشفیات این فرماندهی طی ماه اخیر اشاره کرد و گفت: مرزداران استان طی یک ماه اخیر موفق شدند با توقیف پنج دستگاه وسیله نقلیه حامل، سه هزارو و 566 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند و ضمن به هلاکت رساندن هفت قاچاقچی، 11 نفر را نیز در این ارتباط دستگیر کنند.

وی افزود: کشف 262 هزار و 9 لیتر سوخت قاچاق و دستگیری 118 نفر در این زمینه به همراه توقیف 127 دستگاه خودرو و شناور حامل از دیگر فعالیت های مرزداران طی یک ماه اخیر بوده است.

سردار کوهکن با اشاره به برخورد قاطع با هر گونه عبور غیرمجاز مرزی افزود: همچنین در این مدت با دستگیری 23 نفر و توقیف 19 دستگاه وسیله نقلیه، مرزداران توانستند 103 عابر غیرمجاز و یک هزار و 94 متجاوز مرزی را دستگیر و شش هزار و 726 نفر تبعه بیگانه را از کشور طرد کنند.