مردم بر کیفیت و کمیت نان نظارت کنند/ برخورد با کم فروشی در نانوایی ها

به گزارش خبرنگار مهر، شش ماه از تشکیل کارگروه آرد و نان و گندم به منظور سامان دهی و نظارت بر کیفیت و کمیت پخت و پز نان در استان مرکزی می گذرد، اما با وجود تلاش های انجام شده همچنان مردم از برخی نانوایی ها گلایه مندند و خواستار نظارت بیشتر و جدی تر، چرا که نان اولین و مهمترین غذای آنان بوده و البته نان بیش از یک هزار و 400 هزار نفر جمعیت استان مرکزی در حدود یک هزار نانوایی این استان پخته می شود.

رضایت مندی در تحویل نان به مردم در کیفیت و رعایت کمیت و اندازه و وزن آن است، و از سویی همه این عوامل به داخل نانوایی ها باز نمی گردد ؛ باید ساز و کارهای لازم برای رسیدن به کیفیت و کمیت مطلوب فراهم شود.

یکی از نانوایان اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نامطلوب بودن نان پس از هدفمندسازی یارانه ها کمتر شده است گفت: دلیل این امر خرید آردهای با کیفیت است، چنانکه برخی مردم معتقدند اگر با این کار کیفیت نان ها بالا می رفت کاش زودتر قیمت ها بالا می رفت و کیفیت نان حاصل می شد.

اما رضا اکبری از شهروندان اراک، حرف متفاوتی می زند، او می گوید: با وجود گران شدن نان، نانوایی محله ما همچنان نان های بی کیفیت به مردم می دهد و میزان و اندازه نان هم کمتر از اندازه های تعیین شده ای است.

هشت جلسه برای کیفیت بخشی

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه، نخستین کارگروه امور اجرایی آرد، نان و گندم با هدف ارتقای کیفیت نان و افزایش میزان رضایتمندی مردم در استان مرکزی تشکیل شده است، گفت: این کارگروه بر اساس دستورالعمل ستاد هدفمندی یارانه ها در مهر ماه 90 ایجاد و همه امور اجرایی مربوط به گندم، سبوس، آرد و نان به آن محول شده است.

سید کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگروه آردو نان و امور اجرایی(ماده 15) متشکل از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت، غله و بازرگانی، جهاد کشاورزی و استانداری ، با برگزاری هشت جلسه تاکنون موضوعات و مشکلات تولید نان را بررسی کرده است.

وی گفت: در گذشته وظایف این کارگروه در اختیار شورای آرد و نان و تعزیرات حکومتی بود که از این پس به این کارگروه محول شده است.

فروتن گفت: کارگروه ایجاد شده بر نحوه خرید گندم تا تولید آرد و پخت نان نظارت می کند و هدف اصلی آن ارتقاء وضعیت نان، ارتقاء کیفیت گندم ، تولیدآرد، پخت نان و آموزش نانوایی ها و کیفیت نظارت بر چه تولید و عرضه نان است.

کیفیت نان در گرو تولید آرد و گندم مرغوب

وی افزود: کیفیت نان در گرو تولید گندم مرغوب، آرد با کیفیت و پخت توسط نانوایان ماهر است و در خصوص ارتقاء کیفیت نان اقداماتی از جمله نظارت بر نانوایی ها، استقرار بازرسان در کلیه کارخانه های تولید آرد و جلو گیری از فروش آرد صورت گرفته است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: تشکل های صنفی نیز امر نظارت بر نانوایان و تولید نان را برعهده دارند که این مهم یکی از اولویت های کاری این سازمان و اصناف است.

برخورد با کم فروشی در نانوایی ها

ولی با اشاره به اینکه اکنون مهمترین موضوع نظارت وزن نان و کمیت نان است افزود: ما در نانوایی ها گرانفروشی نداریم ولی شاهد کم فروشی هستیم .

وی گفت: مردم باید خود به عنوان یک ناظر هم بر کیفیت و هم بر کمیت نان نظارت کنند و در صورت تخلف و رعایت نکردن وزن چانه ها توسط نانوایان موضوع را به ادارات صنعت، معدن و تجارت و یا با تماس با شماره 124 تعزیرات گزارش دهند.

اندازه های تعیین شده نان ها

فروتن وزن چانه لواش ماشینی را 180 گرم، لواش تنوری 170گرم، تافتون 170گرم، سنگک 700 گرم، بربری500 گرم، مشهدی 400 گرم و تافتون ماشینی را 370گرم عنوان کرد.

وی با تشریح وضعیت فروش آرد گفت: با توجه به افزایش نهاده های دام(خوراک دام) احتمال خروج گندم و آرد از شبکه های تعریف شده شدت نظارت بر توزیع قوی تر شده است و سبوس با نرخ 200 تومان به اتحادیه دامداران استان توزیع شد.

فروتن تلاش در جهت ارتقاء کیفیت نان، آموزش نانواها، و درجه بندی نانوایی ها را از اقدامات آینده این کارگروه عنوان کرد.

وی افزود: این کارگروه در همه شهرستان های این استان ایجاد شده و با دقت بر تولید این فرآورده گندم نظارت می کند

رنگ سفید نان نشانه کیفیت نان نیست

وی افزود: عدم فرهنگ سازی در بین مصرف کنندگان نان باعث شده که رنگ سفید نان را نشانه کیفیت نان دانسته و از استفاده نان سبوس دار و تیره رنگ که مرغوب و دارای ارزش غذایی بالاتری است غافل شوند.

وی افزود: درصد سبوس گیری آرد نان سنگک 7 درصد، لواش 12 درصد و بربری 18 درصد است .

فروتن گفت: متاسفانه به دلیل بی اطلاعی مردم نسبت به اهمیت سبوس در نان اقبال عمومی به سمت نان سفید است و مردم فکر می کنند هر چه نان سفیدتر باشد، مرغوبتر است. در حالی که ارزش غذایی آرد در سبوس آن است.





فوائد نان مرغوب



به گفته کارشناسان تغذیه، سبوس از مقادیر بسیاری مواد چربی، مواد فسفردار و از همه مهمتر گلوتن برخوردار است که در حقیقت جزء مصالح ساختمانی بدن به شمار می رود و انواع ویتامین ها اعم از ویتامین E، پتاسیم، نمک، فلوئور، آهن، سیلیس، منیزیم، روی و اندکی کلسیم نیز در سبوس نهفته است که تماما برای گلبول های سفید و قرمز خون ضروری است.

مصرف مداوم سبوس از ابتلا به بیماری های دیابت، چربی خون، سرطان روده، بیماری های قلبی و عروقی، ضعف اعصاب، کم خونی، پوکی استخوان، سوء‌هاضمه، چاقی، یبوست، ضعف عمومی و جنسی پیشگیری می نماید.

اکنون به دلیل فرهنگ نادرست مردم دراستفاده زیاد از نان های سفید بدون سبوس تاکید دارند در حالیکه کارشناسان بر لزوم استفاده از نان های سبوس دار تاکید دارند.

به عقیده فروتن در کنار تقویت ساز و کار نظارت، کارهای رسانه ای در زمینه استفاده از نان های باکیفیت در میان شهروندان ضروری است.