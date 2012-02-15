عباسعلی سپاهی یونسی، نویسنده و شاعر کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ به تازگی مجموعه شعر «روی شانه‌ام پرنده نیست» را به نشر پیدایش تحویل داده‌ام که عمدتاً شعرهای نیمایی مرا در بر می‌گیرد. این کتاب حدود 40 شعر دارد که اگر برای چاپ تائید شود، 20 شعر از آن برای انتشار انتخاب خواهد شد.

وی افزود: شعرهای این مجموعه، موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد و از شعر برای امام زمان (عج) گرفته تا مسائلی مانند دلتنگی‌ها، مشغولیت‌های روزانه، طبیعت و موضوعات اجتماعی را شامل می‌شود. شعرهای این کتاب، آثار بعد از مجموعه «شاید همین اطراف باشد» که انتشارات امیرکبیر چاپ کرد، هستند. این اشعار، حاصل سروده‌هایم از سال 88 به بعد است.

این شاعر درباره میزان استقبال کودکان و نوجوانان و آمادگی استفاده از قالب‌های شعر نوین گفت: اگر به سابقه تاریخی ادبیات کودک و نوجوان هم رجوع کنیم، محمود کیانوش هم تعداد زیادی شعر نو برای کودکان سروده است. علی‌اصغر سیدآبادی هم مجموعه‌ای به نام «شعر به شرط چاقو» دارد که اثر بسیار خوبی در این زمینه است. در کل سال‌هاست که شاعران ما برای نوجوانان شعر نیمایی می‌گویند. در کار من هم حدود چند سال است که شعر نیمایی نمود پیدا کرده است. البته من برای نوجوانان شعر نیمایی می‌گویم و هنوز این قالب را برای کودکان نیازموده‌ام.

سپاهی یونسی گفت: من قبول دارم که ناشران در این شرایط بیشتر به انتشار رمان و داستان راغب هستند، اما هرگز در کارم به این فکر نکرده‌ام که امروز، پسند جامعه چیست تا همان را انجام بدهم. من به عنوان یک شاعر کار خود را می‌کنم،‌ با این که می‌دانم ممکن است در برخی مقاطع زمانی شعر اقبال کمتری داشته باشد.

شاعر کتاب «صبح صادق» در ادامه درباره آثار دیگرش گفت: یک کتاب دیگر هم در گروه سنی خردسالان دارم که قالب اشعار آن چهارپاره است. عنوان این مجموعه «شب که می‌شه کلاغا می‌رن به خونه‌هاشون» است و حدود 19 شعر خردسال را شامل می‌شود که با موضوعات مختلفی سروده شده‌اند و اگر به ناشر سپرده شود، 10 شعر آن برای چاپ انتخاب می‌شود. این کتاب هم آماده است، ولی آن را به ناشری تحویل نداده‌ام و هنوز هیچ مذاکره‌ای برای چاپ آن انجام نداده‌ام.