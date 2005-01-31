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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۱۷

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در گفتگو با "مهر" :

رييس جمهور بايد حرف و سخنش سند و مدرك باشد و به راي مردمي كه وي را برگزيده اند احترام بگذارد

جلال جلالي زاده عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و از نمايندگان فراكسيون كرد مجلس ششم گفت : عدم عمل به قول ها و قرارهاي كانديداهاي مختلف در دوره هاي گذشته مردم كرد را نسبت به آراي انتخاباتي آنها بيشتر حساس كرده است .

جلال جلالي زاده عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و از نمايندگان فراكسيون كرد در مجلس ششم درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص نشست بيش از 100 تن از اصلاح طلبان و فعالان سياسي كرد استانهاي ايلام، كرمانشاه، آذربايجان غربي و كردستان در سنندج گفت : در جلسه بيشتر بحث در خصوص انتخابات رياست جمهوري در مناطق كرد نشين و تاثير راي كردها در انتخابات نهم رياست جمهوري بود كه در اين راستا و با توجه به اهميت و ارزش راي  3 ميليون مردم كرد تصميم بر گرفتن قول از كانديداها براي استفاده از نيروهاي كرد در مسئوليتهاو مديريتهاي مختلف در كشور بود .

عضو نمايندگان فراكسيون كرد مجلس ششم با اشاره به  تاثير گذاري آراي مردم كرد در انتخابات نهم گفت :ما مي خواهيم در اداره كشور سهمي داشته باشيم و در اين زمينه حاضر نيستيم از حق مردم كرد بگذريم ، زيرا حق كردها قابل معامله نيست .

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با اشاره به اينكه  مناطق كرد نشين نشبت به گذشته  اهميت و ارزش راي  خود را بيشترمي دانند گفت :  امروزه  با توجه به شرايط خاص داخلي و خارجي،  مناطق كردنشين در خصوص راي خود حساسيت خاصي دارند  و اوضاع كنوني داخلي و خارجي كشور باعث  بيشتر شدن آگاهي مردم در مناطق كرد نشين شده است البته  عدم عمل به قول ها و قرارهاي كانديداهاي مختلف در دوره هاي گذشته نيز در اين حساسيت موثر بوده است .

وي افزود : مناطق كرد  به هر كسي راي نمي دهند و تا زماني كه نسبت به سخنان كانديداها ، برنامه ها ،  پيشينه و شخصيت  سياسي و اجتماعي وي اعتماد نداشته باشند راي نخواهند داد بايد بدانيم كه  راي مناطق كرد نشين در پيروزي هر كانديدايي مهم و موثر است و هر كانديدايي كه مي خواهد پيروز انتخابات باشد  به راي مناطق كردنشين نياز دارد.

جلالي زاده در خصوص اينكه چه تضميني وجود دارد كه رييس جمهورآينده  در خصوص قولها و شعارهاي خود درباره مناطق كرد نشين عمل نمايد گفت :  كسي كه مي خواهد رييس جمهور شود اگربه حرفهاي خود عمل نكند و خلف وعده نمايد شايستگي تصدي هيچ مسئوليتي را ندارد كسي كه مي خواهد رييس جمهور شود بايد حرف و سخن وي سند و مدرك باشد و به راي مردمي كه وي را برگزيده اند احترام بگذارد .
وي با توجه به تاثير اصلاحات در مناطق كرد نشين گفت :  اصلاحات موانع خود را مي شناسد و شكل گيري اصلاحات يك ضرورت تاريخي است كه تداوم خواهد يافت .

کد مطلب 153458

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