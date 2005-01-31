رييس جمهور بايد حرف و سخنش سند و مدرك باشد و به راي مردمي كه وي را برگزيده اند احترام بگذارد

جلال جلالي زاده عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و از نمايندگان فراكسيون كرد در مجلس ششم درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص نشست بيش از 100 تن از اصلاح طلبان و فعالان سياسي كرد استانهاي ايلام، كرمانشاه، آذربايجان غربي و كردستان در سنندج گفت : در جلسه بيشتر بحث در خصوص انتخابات رياست جمهوري در مناطق كرد نشين و تاثير راي كردها در انتخابات نهم رياست جمهوري بود كه در اين راستا و با توجه به اهميت و ارزش راي 3 ميليون مردم كرد تصميم بر گرفتن قول از كانديداها براي استفاده از نيروهاي كرد در مسئوليتهاو مديريتهاي مختلف در كشور بود .



عضو نمايندگان فراكسيون كرد مجلس ششم با اشاره به تاثير گذاري آراي مردم كرد در انتخابات نهم گفت :ما مي خواهيم در اداره كشور سهمي داشته باشيم و در اين زمينه حاضر نيستيم از حق مردم كرد بگذريم ، زيرا حق كردها قابل معامله نيست .

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با اشاره به اينكه مناطق كرد نشين نشبت به گذشته اهميت و ارزش راي خود را بيشترمي دانند گفت : امروزه با توجه به شرايط خاص داخلي و خارجي، مناطق كردنشين در خصوص راي خود حساسيت خاصي دارند و اوضاع كنوني داخلي و خارجي كشور باعث بيشتر شدن آگاهي مردم در مناطق كرد نشين شده است البته عدم عمل به قول ها و قرارهاي كانديداهاي مختلف در دوره هاي گذشته نيز در اين حساسيت موثر بوده است .

وي افزود : مناطق كرد به هر كسي راي نمي دهند و تا زماني كه نسبت به سخنان كانديداها ، برنامه ها ، پيشينه و شخصيت سياسي و اجتماعي وي اعتماد نداشته باشند راي نخواهند داد بايد بدانيم كه راي مناطق كرد نشين در پيروزي هر كانديدايي مهم و موثر است و هر كانديدايي كه مي خواهد پيروز انتخابات باشد به راي مناطق كردنشين نياز دارد.



جلالي زاده در خصوص اينكه چه تضميني وجود دارد كه رييس جمهورآينده در خصوص قولها و شعارهاي خود درباره مناطق كرد نشين عمل نمايد گفت : كسي كه مي خواهد رييس جمهور شود اگربه حرفهاي خود عمل نكند و خلف وعده نمايد شايستگي تصدي هيچ مسئوليتي را ندارد كسي كه مي خواهد رييس جمهور شود بايد حرف و سخن وي سند و مدرك باشد و به راي مردمي كه وي را برگزيده اند احترام بگذارد .

وي با توجه به تاثير اصلاحات در مناطق كرد نشين گفت : اصلاحات موانع خود را مي شناسد و شكل گيري اصلاحات يك ضرورت تاريخي است كه تداوم خواهد يافت .