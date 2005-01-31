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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۱۰

مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- رئيس جمهور آمريكا و نخست وزير بريتانيا انتخابات پارلماني عراق را، كه نتايج آن چندين روز ديگر اعلام مي شود، موفقيت آميز خواندند.

- مسئولان انتخاباتي در عراق برآورد كرده اند كه دست كم هشت ميليون نفر از مردم عراق رأي خود را به صندوق انداخته اند و ميزان مشاركت را بيش از انتظار توصيف كردند.

- انتخابات عراق موفقيت آميز توصيف شد و نتايج انتخابات روز گذشته در عراق احتمالاً تا ده روز ديگر اعلام خواهد شد.

- جمعي از شهرك نشينان رژيم صهيونيستي در مقابل پارلمان اسراييل عليه طرح خروج ساكنان شهرك هاي صهيونيست نشين از نوار غزه تظاهرات كرده و از رژيم اسرائيل خواستند تا اين طرح به همه پرسي گذاشته شود.

- يك تفنگدار آمريكايي روز گذشته در عمليات جنگي در استان ناآرام الانبار واقع در غرب عراق كشته شد.

- كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا با تاكيد بر اطمينان خاطر از اينكه مردم عراق در مورد نقش اسلام در جامعه‌شان وارد مناقشه‌اي سالم خواهند شد، خاطرنشان كرد : مطمئنم حكومت اسلامي در عراق تشكيل نخواهد شد.

کد مطلب 153461

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