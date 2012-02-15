به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه سه شنبه در دومین نشست هماهنگی برنامه های کمیته روحانیان و مساجد ستاد انتخابات استان کردستان اظهار داشت: تلاش برای حضور حداکثری مردم در صحنه وظیفه ای عمومی و همگانی است و باید از تمامی ظرفیت ها در این بخش بهره برداری کرد.

وی خواستار توجه کافی و بیش از پیش تمام دستگاه های فرهنگی به بحث انتخابات و لزوم جلب مشارکت حداکثری مردم در صحنه شد و افزود: نقش رسانه ملی و سایر رسانه های جمعی استان کردستان نقش مهمی در پررنگ کردن حضور مردم در راهپیمایی دشمن شکن یوم الله ۲۲ بهمن را بر عهده داشتند که باید از آنها تقدیر و تجلیل شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان یادآور شد: با فعال کردن مساجد به وسیله تبلیغات و برگزاری مراسم های متنوع می توانیم سنگری مهم در مقابله با تهاجمات دشمنان تشکیل دهیم که این سنگر ارزشمند می تواند در عرصه های مختلف به ویژه برای جلب مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با بیان جایگاه مهم ادارات و سازمان های متولی امور فرهنگی در جهت تبیین نقش ارزشی و توانمندی های مساجد در تبلیغ دین و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی گفت: مساجد در مشارکت مردم در صحنه های مختلف نقش آگاه سازی و اثربخشی دارند و باید این نقش به بهترین شکل ممکن مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: کانون های مساجد با حمایت از نظام در حضور در تمام میادین سرنوشت ساز که یک بحث کلی و تکلیفی واجب است و تمام مذاهب را در برمی گیرد، می توانند در تقویت اسلام و تضعیف جهان کفر نقشی اساسی ایفاء کنند.

وی عنوان کرد: روش های تبلیغ در مساجد و پذیرش آن از سوی مردم امری مهم است و مردم باید با نگاهی عمیق به مسئله انتخابات توجه کنند و نسبت به حضور در این عرصه مهم بی تفاوت نباشند که این شرایط را باید با اطلاع رسانی مناسب و بهره گرفتن از ظرفیت های مختلف عملی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان اینکه باید در توجیه روحانیت به دلیل تاثیر گذاری آنان در میان مردم توجه شود، بیان کرد: باید در توجیه روحانیان تصریح شود که شما فردی تاثیرگذار در عرصه دین و سیاست هستید و این یک تکلیف و حق است و باید مسئولیت اجتماعی افراد را متذکر شوید.

وی اظهار داشت : با یک برنامه ریزی درست و به کار بردن توانمندی های مذهبی مانند مساجد و منبرهای نماز جمعه و جماعت که مرکز اصلی تصمیم گیری در مسائل مهم مسلمانان است می توانیم به اهداف عالیه در عرصه های مختلف به ویژه جلب مشارکت حداکثری در انتخابات برسیم.

دومین نشست هماهنگی برنامه های کمیته روحانیون و مساجد انتخابات استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان، مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، مسئول امور فرهنگی و امور روحانیون، مسئول آموزش امور روحانیون، روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیر حج و زیارت و معاونت فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد.

در این نشست مقرر شد که همایشی با حضور روحانیان مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شود و به مسائه بصیرت و به اهمیت حضور مردم در انتخابات و نقش روحانیت پرداخته شود.