به گزارش خبرنگار مهر، شهردار قائم شهر در حالی از بدهی 1.1 میلیارد تومانی مدیریت نمایشگاه بین المللی مازندران به شهرداری خبر می دهد که این نمایشگاه همچنان بدنبال جذب مخاطب است.

عباس صالح زاده با اشاره به نحوه مدیریتی و برنامه زمان بندی و پیش بینی های این مجمع شهرداری حق دارد برای امور مردم، توسعه شهر از محل آن عوارض کسب کند اظهار داشت: این مرکز نمایشگاهی با توجه به نگاه ویژه حمایتی مدیریت شهری در همه بخش هامراحل قانونی ساخت و ساز را رعایت نکرده و در فضایی به مساحت پنج هزار و 756 متر مربع با تغییر کاربری و نقشه معماری ساخت و ساز کرده و عوارض یک متر مربع آن را پرداخت نکرده است.

وی با اشاره به رای کمسیون ماده 5 شهرداری افزود: سرمایه گذار باید جریمه یک میلیارد و 368 میلیون تومانی و بابت اجاره غرفه ها باید براساس رای ماده 77 برای دریافت عوارض مجموعه نمایشگاهی 22 میلیون و 500 هزارتومان پرداخت کند.

وی تصریح کرد: سرمایه گذار در کشور زیاد است واز امروز این حکم را اجرا می کنیم و هر تصمیمی شورای اسلامی شهر در خصوص برخورد با این مجموعه نمایشگاهی بگیرد ما مکلفیم و اجرا می کنیم.



مدیریت نمایشگاه بین المللی مازندران در قائم شهر پاسخ دهد

رئیس شورای اسلامی شهر قائم شهر گفت: با توجه به ساخت و سازهای غیرمجاز و تاخیر در پرداخت عوارض باید مدیریت نمایشگاه جوابگو باشد.

داریوش اسد زاده با بیان اینکه این نمایشگاه در سال 80 استارت زده شد اظهار داشت: با اخذ سازمان آب منطقه ای مازندران 14 هکتار و با اجاره 99 ساله شروع شد و بخاطر تخلف ساختمانی بر اساس ماده 100 بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان جریمه شد.

وی بیان داشت: مدیریت نمایشگاه نتوانست رضایت مدیریت شهری، استانی و کشوری جلب کند و باید مشکلات و چالش ها برطرف شود تا کسانی که به دنبال انتقال نمایشگاه از قائم شهر به مرکز استان هستند از کرده خود پشیمان شوند.

مدیریت ضعیف فعلی نمایشگاه خطرآفرین است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر با بیان اینکه اصرار نمایشگاه بین المللی به مرکزیت قائم شهر قانونی است افزود: این نمایشگاه در سال 85 به تصویب هیئت دولت رسید و اکنون با مدیریت ضعیف احساس خطر می کنیم.

کمیل گوران تصریح کرد: نحوه برخورد با اصناف، شهرداری و مردم به گونه ای است که کمک می کند آب به آسیاب دشمن بریزد.

وی از انتقاداتی که مردم شهرستان کردند افزود: هیچ تسهیلاتی برای ایاب وذهاب بازدید کنندگان و تبلیغات برای برگزاری نمایشگاه اجرا نکردید و توقع دارید شهرداری انجام دهد.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر افزود: سرمایه گذار باید بتواند با برگزاری صحیح مدیریتی از نظر مالی به سود شهرستان باشد.

حامد سه سلطانی، مهمترین چالش سرمایه گذار درعدم پرداخت مطالبات شهرداری عنوان کرد و افزود: شهرداری باید تعیین تکلیف کند و برای پرداخت آن هیچ تفاوتی بین مردم و سرمایه گذار وجود ندارد.

موفقیت نمایشگاه مازندران در برگزاری نمایشگاه پاییزه وبهاره است



رئیس مجمع امور صنفی قائم شهر افزود: مدیریت نمایشگاه فقط برای خود درآمد زدایی می کند و در نمایشگاه تخصصی فروش نداریم .

نادر پیشه گر رمز موفقیت این نمایشگاه را برپایی نمایشگاه پاییزه و بهاره عنوان کرد: نمایشگاه مبل پیمانکاران یافت آباد تهران برپا می کنند، نمایشگاه گرگان با دو سال سابقه و سالن ایران خودرو جاده ساری- نکا کیفیت برگزاری نمایشگاه از نمایشگاه بین المللی مازندران بیش تر و بالاتر است.

وی با اشاره به اختصاص 350 میلیون تومان اعتبار از اداره کل بازرگانی مازندران تصریح کرد:مدیریت نمایشگاه را حمایت کنیم به غیر ازضرر وزیان به شهراقدام دیگری انجام شد.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مازندران با اشاره به اینکه موضوع نمایشگاه بین المللی در مازندران از ابتدای ساخت با آسیب هایی مواجه بود اظهار داشت: گروه چهارمی بودیم که این مسئولیت را پذیرفتیم و مدعیانی که الان به دنبال انتقال نمایشگاه از قائم شهر به مرکز استان هستند قبلا طرفدار ساخت آن در قائم شهر بودند و پس از اینکه فرصت به آنها داده شد اقدامی نکردند.

نمایشگاه بین المللی مازندران بدنبال مخاطب است

رضا حسینی با بیان اینکه جدا شدن مازندران از گلستان و نگاه کارشناسی مرکز سیاسی با مرکز جغرافیای مازندران تطابق ندارد افزود: نمایشگاه بین المللی به دنبال مخاطب است وبا ضوابط سیاسی سازگار نیست.

وی تصریح کرد: ساخت نمایشگاه در قائم شهر، بهترین انتخاب بود و با فاصله 15 کیلومتری ازمرکز استان که دراستانهای دیگر فاصله بیشتر است ودراین رابطه اتفاق نظر برای انتقال نمایشگاه از اینجا به 17 کیلومتری جاده دریای ساری که درگذشته کلنگ آن زده شد با نگاه و منطق اقتصادی توجیه پذیر نیست.

وی ازمشکل و اختلاف نمایشگاه با مجمع امور صنفی از ابتدا خبر داد و گفت: فضای نمایشگاه برای هر غرفه دار اا هزار تومان بوده نه 18 هزار تومان که این مجمع بیان کرد.