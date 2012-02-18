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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۱۵

کمره‌ای به مهر اعلام کرد:

پیش فروش 6 ماهه سکه هم متوقف شد/ پیش فروش فقط با تحویل 8 ماهه

پیش فروش 6 ماهه سکه هم متوقف شد/ پیش فروش فقط با تحویل 8 ماهه

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از توقف پیش فروش سکه با زمان تحویل 6 ماهه خبرداد و گفت: در هفته جاری سکه با زمان تحویل 8 ماهه با نرخ 598 هزار تومان پیش فروش می‌شود.

عباس کمره ای در گفتگو با مهر از توقف پیش فروش سکه با زمان تحویل 4 ماهه و 6 ماهه توسط بانک مرکزی در هفته جاری خبرداد.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در هفته جاری سکه های پیش فروش بانک مرکزی با قیمت 5 میلیون و 989 هزار ریال با زمان تحویل 8 ماهه در شعب بانک ملی عرضه می شود.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در مورد دلیل توقف فروش سکه با زمان تحویل 4 ماهه و 6 ماهه گفت: بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که وضعیت پیش فروش سکه ها با توجه به امکانات و تعهدات بانک مرکزی صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: براین اساس، بانک مرکزی زمان تحویل و سررسید قراردادها را در نظر می گیرد تا بتواند به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نماید.

در دو هفته گذشته پیش فروش سکه با زمان تحویل 4 ماهه متوقف شده بود و طی هفته جاری پیش فروش سکه را زمان تحویل 6 ماهه نیز متوقف شد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز چند روز قبل مطرح کرد: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این است که افرادی که یکی دو ماه قبل سکه از بانک مرکزی به صورت پیش فروش خریداری کرده‌اند چگونه سودشان را تامین کنیم، بنابراین بانک مرکزی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

کد مطلب 1534636

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